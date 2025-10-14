Encuesta | ¿Crees que fueron 'buenos' o 'muy buenos' los años del franquismo en España?

El dictador Francisco Franco y su esposa, Carmen Polo, en una imagen de archivo de 1973.

Los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de octubre, retratan a un Partido Popular que sigue en caída, mientras la ultraderecha de Vox les come terreno. No obstante, en medio de todas las preguntas que ha hecho el organismo estatal se ha colado otro titular. No es ni el resultado mayoritario de dicha cuestión, pero sí ha despertado preocupación. Porque tiene mucho que ver con la extrema derecha. ¿Cuánto? En España, su génesis.

Un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron entre "buenos" y "muy buenos". Hablamos del período comprendido entre las posguerra de 1939 a 1975, cuando murió el dictador -en la cama y con total impunidad- y dio comienzo la etapa conocida como Transición Democrática.

Con todo, si a ti tampoco te ha preguntado el CIS, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión, hayas vivido o no durante los años de una de las últimas dictaduras fascistas que imperaron en la Europa del siglo XX. ¿Tú qué crees?, ¿fueron 'buenos' o 'muy buenos' los años del franquismo en España?

(Pincha aquí si no puedes ver correctamente nuestra encuesta)