Es oficial: Exteriores le impone al comisario europeo Šefčovič la Gran Cruz de la Órden del Mérito Civil por sus negociaciones para el tratado de Gibraltar

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, en una rueda de prensa sobre el acuerdo con Mercosur, celebrada en la Comisión Europea el 7 de enero de 2026 en Bruselas.

España ha reconocido oficialmente el papel de Maroš Šefčovič en uno de los acuerdos más complicados de la política reciente: el nuevo encaje de Gibraltar tras el Brexit. El Consejo de Ministros ha aprobado el otorgamiento de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al vicepresidente de la Comisión Europea, una distinción que destaca la relevancia de su mediación en un pacto que ha marcado un punto de inflexión en la relación entre España, Reino Unido y Bruselas.

La distinción fue formalizada a través del Real Decreto 308/2026 y publicado el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado, el diario oficial del Estado. Responde a los “méritos y circunstancias” que concurren en Šefčovič, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y tras la deliberación del Consejo de Ministros. El texto, firmado por el rey Felipe VI, resalta una trayectoria diplomática clave en uno de los procesos más delicados de la agenda europea.

Un papel clave en una negociación compleja



El político eslovaco ha sido una de las piezas fundamentales en las negociaciones que culminaron en junio de 2025 con un acuerdo calificado de “histórico” sobre el estatus posbrexit de Gibraltar.

Desde su posición en la Comisión Europea, Šefčovič lideró las conversaciones entre las partes implicadas, logrando un entendimiento que garantiza la libre circulación de personas y mercancías, uno de los puntos más sensibles para la comarca del Campo de Gibraltar.

Su trabajo ha sido especialmente relevante en un contexto marcado por la complejidad política del Brexit. Gibraltar, por su situación geográfica y jurídica, se convirtió en uno de los puntos más delicados tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El objetivo de las negociaciones ha sido evitar una frontera dura en el Campo de Gibraltar, proteger la economía local y garantizar la movilidad de miles de trabajadores transfronterizos.

Lo que supone tener la Gran Cruz del Mérito Civil



La Orden del Mérito Civil es una de las principales distinciones que concede el Estado español. Reconoce servicios relevantes prestados por ciudadanos españoles o extranjeros en beneficio del país.

En este caso, el Gobierno destaca la contribución de Šefčovič para acercar posturas en un asutno de gran impacto político y económico para España. No es habitual que este tipo de condecoraciones recaigan en responsables europeos en activo, lo que refuerza el mensaje diplomático del gesto.

La concesión de esta distinción se interpreta también como un gesto político. Llega en un momento en el que las negociaciones encaran su fase final y en el que la diplomacia juega un papel clave para cerrar los últimos flecos.