Feijóo asegura que los cambios de versión los tiene que explicar "el señor Mazón"
Feijóo asegura que los cambios de versión  los tiene que explicar "el señor Mazón"

"Esta semana es la semana de las víctimas y de su familia". El líder del Partido Popular justifica así el no querer pronunciarse sobre el último giro del relato del 'president' valenciano quien ha confirmado que acompañó a Vilaplana al parking tras la sobremesa en El Ventorro.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo.Roberto Plaza / Europa Press via Getty Images

El "señor Mazón" es el responsable de explicar todos los cambios de versiones, inexactitudes e incongruencias que han venido marcando su relato sobre lo que hizo durante las peores horas de la dana y, tras la sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana que se alargó por la tarde en el restaurante El Ventorro. Esta es la postura de líder de la formación del "señor Mazón", un Alberto Núñez Feijóo que para evitar pronunciarse sobre estos cambios ha vuelto a apelar a las víctimas de la tragedia.

"Esta semana es la semana de las víctimas y de su familia", ha señalado el presidente del Partido Popular, cuando ha sido preguntado por la prensa este martes. Esa fue la respuesta del líder del PP cuando los periodistas se interesaron por la noticia que había trascendido este fin de semana, en el que tanto el entorno de Vilaplana como el del propio president valenciano confirmaron que Mazón no salió de El Ventorro directo hacia el Palau. 

Mientras se acumulaban las llamadas de emergencias y sin envío del mensaje ES Alert, tuvo tiempo para acompañar a la periodista a el parking donde había dejado el vehículo. Se trata de la información adelantada por Levante EMV y confirmada por El País que ha permitido conocer un fragmento de unos cuantos minutos más del horario más críptico sobre lo que hizo el Mazón. Eran las 18:45 horas cuando la dejó en el aparcamiento. Feijóo ha opinado que "eso lo tendrá que responder el señor Mazón".

Feijóo insiste en que "el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas"

"Utilizar el dolor de la gente para hacer política se lo dejo al presidente al Gobierno", ha reiterado este martes Feijóo, justificando que no quería hablar de estas cuestiones ante la prensa, marcando distancias con las declaraciones del mandatario español, que este fin de semana cargó contra Mazón, señalando que seguía en el poder un año después de la catástrofe natural cuya gestión política se dirime en un proceso penal en tribunales.

"El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes valencianas y en el Senado"
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP)
Con todo, previamente y de forma más concreta, Feijóo también ha dejado claro que Mazón -del que lleva meses diciendo que ha fiado su destino político a la reconstrucción-acabará dando las explicaciones pertinentes cuando se produzcan las comisiones de investigación sobre la gestión de la crisis de la dana. "El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes valencianas y en el Senado", ha asegurado Feijóo, a pesar de que Mazón lleva todo un ejercicio ocultando esta misma información.

