Feijóo necesitó más de un año para referirse así a Mazón, pero Rajoy ya puede estar orgulloso

'¡Tabú!'. El líder de la oposición y máximo responsable del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este jueves a distintas cuestiones de actualidad ante la prensa, pero cuando ha tocado hablar sobre la investidura del nuevo president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, la sombra de la persona del que fue su 'número 2' ha sobrevolado dichas declaraciones. Sí, el expresident y exlíder del PP valenciano Carlos Mazón.

En este sentido, en el marco de una declaraciones por la apertura de la campaña de las elecciones extremeñas y la convulsa situación de la peste porcina, Feijóo también ha sido inquirido por los periodistas acerca del nuevo Consell, en el que entre otras cosas, ha salvado a 8 de los consellers de Mazón. Un Mazón diputado que a pesar de haber pasado a la última fila de Les Corts, ha sido premiado con una portavocía en una comisión que le reportará cerca de 600 euros mensuales más, además de tener asesor y chófer.

Así, cuestionado por el futuro de la formación en la Comunidad Valenciana y quien puede ser el rostro que aparezca en los siguientes carteles electorales en un momento en el que la ultraderecha de Vox está en pleno auge de intención de voto -con especial aumento en esa tierra-, Feijóo ha mostrado cautela y ha indicado que "el partido tiene sus tiempos y le corresponde al PP de València, en coordinación con la secretaría general de nuestro partido, ver cómo rearmamos el PP en la Comunitat Valenciana".

De Rajoy con Bárcenas a Feijóo con Mazón...

Feijóo no se ha quedado ahí en su reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Levante y ha resuelto que "pero lo importante, lo que interesa a los ciudadanos es que hay un nuevo gobierno en la comunidad y hay un nuevo president y hay un nuevo momento en la política autonómica". Pero ha continuado explicando qué más hay en València y los paralelismos con una de las grandes citas de otro político popular gallego han sido inevitables. ¿Se acuerdan de cuando Mariano Rajoy se refirió al extesorero del PP Luis Bárcenas con la fórmula "ese señor del que usted me habla"?

A juicio de Feijóo, en la Comunidad Valenciana también "hay un político que ha dimitido porque no ha estado a la altura de las circunstancias y así lo ha reconocido". Lejos de detenerse a explicar esa obvia referencia a Mazón, ha optado por hablar de "el resto de políticos que no han estado a la altura de las circunstancias" que "pues seguramente siguen con sus cargos y dando ejemplo los demás". No ha explicado a qué se refería con eso último, pero sí ha expuesto una suerte símil con el día de la DANA y el brote de peste porcina.

"A mí me parece muy bien que la UME [Unidad Militar de Emergencias] se haya desplazado a Cataluña para intentar ayudar en la crisis de porcino, lo que lamento es que no haya tenido la misma diligencia para desplazarse a València e intentar evitar las 229 muertes durante la DANA. Ma parece que eso es especialmente relevante", ha comparado Feijóo.

Eso sí, sin hacer alusión alguna a que el Gobierno autonómico de 'un político que ha dimitido porque no ha estado a la altura de las circunstancias' no decretó la emergencia catastrófica por la DANA, la que hubiera puesto en manos de un mando único del Ejecutivo central la gestión del desastre natural. Una cuestión recogida en el proceso judicial que se instruye en el Juzgado de Catarroja.