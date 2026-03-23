Feijóo pide a los suyos no confrontar con Vox: "Dos no pelean si uno no quiere"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al resto de miembros de la dirección del partido que no confronten públicamente con Vox en un momento en el que las negociaciones para forjar los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen en un momento delicado.

Según ha podido saber El HuffPost, el líder gallego ha mandado mensajes al chat del comité de dirección pidiendo que nadie entre en las "provocaciones "de Vox y ha prohibido expresamente hacer política con los problemas internos que sufre el partido de Abascal, con miembros en rebeldía como Antelo y Ortega Smith u otros como el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, denunciando que la mujer de Abascal cobra un sueldo a partir de una de las empresas satélite de la formación.

Críticas que, según Vox, están siendo alentadas o promovidas por el propio PP para erosionar al partido en un momento en el que las encuestas le sitúan en torno al 20% de voto. En palabras del diputado José María Figaredo, el PP está practicando contra ellos una "guerra sucia". En sus palabras, “prefiere pactar con el PSOE y, por eso, trata de boicotear y sabotear los pactos con Vox” en las regiones con mayoría de derechas pero todavía sin gobierno. Una opinión similar a la que defendía Santiago Abascal este domingo en una entrevista en ABC: "Puede volver a pasar que Sánchez acabe ganando. El PP se empeña en dañar a Vox y eso puede ser letal".

En este clima de clara confrontación, Feijóo ha pedido a los suyos no entrar en el "cuerpo a cuerpo dialéctico" que, según ellos, está provocando Vox. "Dos no pelean si uno no quiere", ha dicho tajante. Y la misma tesis plantea para explicar por qué Guardiola perdió su primer debate de investidura en Extremadura: "Dos no pactan si uno no quiere".

El acuerdo extremeño es el más urgente porque el cronómetro para la disolución del parlamento regional y la convocatoria de nuevas elecciones ya se ha puesto en marcha: si el 4 de mayo no ha habido acuerdo PP - Vox, los extremeños volverán a las urnas. “Tendría que salir esta semana, nuestra línea roja psicológica es la Semana Santa. No se puede demorar más”, exponen fuentes al tanto de las negociaciones.

En Aragón, mientras, los contactos avanzan y se cocina el acuerdo "a fuego lento". La idea que maneja el equipo de Jorge Azcón es cerrar un pacto "a mediados de abril". En Castilla y León, donde se acaban de celebrar elecciones, hay menos prisas y se confía en el diálogo entre Mañueco y Pollán. A este territorio, al menos de momento, Génova no mandará emisarios a negociar.

Ante esta situación, el mensaje de Feijóo es claro: "Hay una España que está deseando un cambio político en nuestro país y no vamos a frustrarla contribuyendo a evidenciar diferencias entre nosotros". De este modo, el presidente del PP quiere calmar el malestar interno y de incertidumbre que está situación está generando y ha pedido "sangre fría" para que finalmente pueda haber entendimiento con Vox.