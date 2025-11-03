La comisión de la DANA de Les Corts cita a Sánchez, Montero, Ribera, Robles y Marlaska el día 11

Fernando Grande-Marlaska, Pedro Sánchez y Pilar Bernabé, atendiendo a los medios el 3 de noviembre de 2024, en su visita al 112 de Valencia.

La Mesa de la Comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes ha aprobado este lunes el orden del día de su próxima convocatoria, prevista para el martes 11 de noviembre y siguiendo con los comparecientes previstos en el plan de trabajo aprobado, entre ellos el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a varios de sus ministros y la exvicepresidenta tercera y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, según han informado a Europa Press fuentes del PP.

Atendiendo al programa planteado está previsto citar para que comparezcan en esta comisión al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a Ribera, actual comisaria europea de Competencia; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

A esta lista de comparecientes se suman la petición que se formulará para que acuda a esta comisión de investigación del Parlamento autonómico a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Tras conocerse esta decisión de la Mesa de la Comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes, desde la oposición la diputada de Compromís Isaura Navarro ha criticado que "las personas convocadas no son de nuevo las víctimas de la dana sino los miembros del Gobierno central". "Y ya veremos si acuden o no", ha añadido Navarro, que ha apuntado que los representantes del Ejecutivo nacional "ya dijeron que no pensaban acudir".

Así, ha censurado que se sigue ante "una comisión de investigación que es una tomadura de pelo" y en la que "no se quiere avanzar". La diputada ha señalado que con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat o con él fuera del Consell, como ha anunciado esta mañana, esta comisión de Les Corts "es un paripé controlado por el PP y Vox dentro de lo que quieren hacer: burlarse de las víctimas y mantener un relato ficticio lleno de bulos".

"Eso es a lo que continuamos enfrentándonos a pesar de que Mazón haya anunciado hoy no se sabe qué", ha añadido respecto a la comparecencia del 'president' Mazón para anunciar que se aparta de este cargo.

La representante de Compromís ha insistido que "quienes deberían comparecer ya" en la comisión de investigación sobre la dana del Parlamento autonómico "son las víctimas de la dana".

"Es urgente que vuelva la dignidad a las Corts Valencianes y escuchemos la voz de las víctimas. Las víctimas se están desgañitando en las calles, incluso en el funeral -de Estado celebrado la pasada semana en memoria de los fallecidos- y necesitan hablar" y "ser escuchadas", ha remarcado Navarro.

"Relato ficticio"

Tras ello, ha lamentado que "eso todavía en las Corts Valencianes no se ha dado". "Esta es la situación a la que nos enfrentamos aquí entre PP y Vox, que niegan la verdad a la ciudadanía y controlan la comisión de investigación, con Mazón o sin Mazón, para mantener un relato ficticio y dar la espalda a las personas que necesitan más que nadie ser escuchadas en esta casa", ha afirmado la diputada.

Isaura Navarro ha agregado que "solo" se avanzará "cuando Mazón responda ante la justicia y cuando las víctimas sean escuchadas en el Parlamento valenciano".