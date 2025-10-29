Lo que tapan las mentiras de Mazón: ¿alguien se acuerda de que Feijóo dijo que había estado informado "en tiempo real" desde un día antes de la DANA?

El jueves 31 de octubre, dos días después de la DANA que mató a 229 personas en Valencia, el líder de Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Valencia. Allí, mientras el president de la Generalitat, Carlos Mazón, le observaba con cierta mirada alicaída, Feijóo espetó algo que ahora es difícil comprender. "El president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que... Ahh... La situación era muy compleja, y desde el martes ya me estuvo informando, igual que ayer que, ehh... Nos tememos que haya más personas fallecidas", dijo Feijóo, que buscaba así defender a su barón territorial. Pero el líder del Partido Popular quiso ir tan allá en esa negación a las críticas por la ausencia de Mazón que sostuvo que este le había informado incluso el lunes 28 de octubre, un día antes de la llegada de la DANA.

Esas palabras de Núñez Feijóo, muy comentadas en su momento y en días posteriores, quedaron relegadas a un segundo plano después de las incontables mentiras de Carlos Mazón, pero no por ello han dejado de resultar incongruentes. Meses después, desde el Partido Popular resaltaron que en realidad la comunicación entre ambos se produjo "probablemente a las nueve, a las diez, a las once por la mañana".

Según el listado de llamadas hecho público hace unos días por el president valenciano, no llamó a Feijóo hasta las 21.27 horas del martes 29, cuando lo peor había pasado. ¿Por qué dijo Feijóo entonces que hablaron el lunes 28? ¿De qué le informó Mazón "en tiempo real"? ¿Mintió Feijóo? ¿Puede alguien confundir el momento de una conversación así? La cuestión tiene difícil respuesta para el PP. Si Feijóo mintió, es grave. Y, si dijo la verdad, estaría reconociendo que Mazón era consciente de lo que se venía y aun así mantuvo su agenda intacta, sobre todo la larga comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Este martes, poco después de que se hubiera conocido otra falsedad de Carlos Mazón, Feijóo aseguró que el president de la Generalitat tendrá "que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan" en las diferentes comisiones de investigación. ¿Y si le preguntan sobre esa información "en tiempo real"? ¿Qué dirá Mazón? El líder del PP valenciano comparecerá en el Congreso, el Senado y las Cortes Valencianas.

Con estas declaraciones, Feijóo ha incrementado en cierto modo la presión sobre su líder territorial, a quien ha apoyado desde el día siguiente de la tragedia. La presión ciudadana y política se han trasladado incluso a Génova, donde muchas voces reclaman la salida de Mazón, a quien ven amortizado. En una entrevista con La Nueva España, el presidente del PP recordaba que "el futuro político" de Mazón está ligado a la "reconstrucción en Valencia". "Seguiremos viendo cómo va la reconstrucción y cuál es el futuro político de Mazón. Él hizo esa conexión y es un gesto político que valoro", dijo Feijóo.

Pese a las voces críticas en el PP y a este mini giro de Feijóo, el líder de la formación nunca ha dejado de sostener al president de la Generalitat, a quien alabó el pasado mes de junio tras la aprobación de los Presupuestos con el apoyo de Vox. "Habéis hecho un buen trabajo", dijo Feijóo a Mazón en un acto en Alicante. Días después, el president valenciano se pasearía entre ovaciones por el Congreso Nacional del PP.