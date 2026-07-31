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Marruecos rompe el silencio sobre la crisis en Ceuta: asegura que no la quería y pide el regreso de los migrantes
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Marruecos rompe el silencio sobre la crisis en Ceuta: asegura que no la quería y pide el regreso de los migrantes

La embajadora marroquí en España sostiene que Rabat trabaja con el Gobierno español para resolver la situación y defiende que ambos países mantienen una cooperación "ejemplar" en materia migratoria y de seguridad.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Entrada de oleadas de migrantes a Ceuta
Entrada de oleadas de migrantes a CeutaEuropa Press via Getty Images

Marruecos ha roto su silencio sobre la crisis migratoria que vive Ceuta, donde en las últimas horas miles de personas han cruzado de forma irregular la frontera, obligando al Gobierno español a reforzar la seguridad con el despliegue del Ejército.

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado este jueves que la situación es "no querida por el reino de Marruecos" y ha afirmado que el Ejecutivo de Rabat desea que quienes han entrado en la ciudad autónoma regresen a su país.

"El Gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado la frontera vuelvan a nuestro país. No es algo que nos complazca; queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos", ha declarado.

"Una situación difícil" fuera de la voluntad de Rabat

Benyaich ha realizado estas declaraciones durante el acto celebrado en Madrid con motivo del XXVII aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, una fecha especialmente simbólica en Marruecos y que coincide con la crisis abierta en la frontera de Ceuta.

La diplomática ha definido lo ocurrido como una "situación difícil" que, según ha insistido, se ha producido "fuera de la voluntad" de Marruecos.

Además, ha explicado que los ministros de ambos países permanecen "en continuo contacto" para tratar de gestionar la situación y encontrar una solución.

Defensa de la cooperación con España

Antes de referirse a la crisis migratoria, la embajadora quiso poner en valor el momento que atraviesan las relaciones entre Madrid y Rabat.

Según Benyaich, ambos gobiernos mantienen un "diálogo permanente", basado en la coordinación y el respeto mutuo, que ha convertido su relación bilateral en un "referente internacional".

En ese sentido, destacó especialmente la colaboración en materia de seguridad.

"Podemos felicitarnos por la cooperación ejemplar en seguridad, en la lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal y las redes de tráfico de personas", afirmó. Asimismo, defendió que tanto España como Marruecos han apostado siempre por una "inmigración regular, ordenada y circular".

Primeras explicaciones oficiales

Las declaraciones de Benyaich constituyen la primera reacción pública de alto nivel por parte de Marruecos desde que comenzó la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Su mensaje llega en un momento de máxima tensión diplomática y política, después de que el Ejecutivo español movilizara al Ejército para reforzar la seguridad en la ciudad autónoma y mientras ambos gobiernos mantienen contactos para intentar reconducir una crisis que inevitablemente ha reavivado el recuerdo de la vivida en mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera ceutí en apenas dos días en plena crisis entre Madrid y Rabat.

Aunque la embajadora ha insistido en que la situación no responde a la voluntad de Marruecos, sus palabras evidencian que ambos países trabajan ya de forma coordinada para intentar contener un episodio que vuelve a poner a prueba una de las relaciones más sensibles de la política exterior española.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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