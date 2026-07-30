Un apartotel de lujo, un piso, dos áticos o un chalé en la sierra de Madrid: Ayuso y los "obstáculos" para acceder a una vivienda

Como a cualquier otro vecino de la Comunidad de Madrid, a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también se le acumulan los problemas a la hora de acceder a una vivienda, claro que en su caso el principal obstáculo sería precisamente la acumulación de destinos. Ya sea por las dos lujosas viviendas que comparte con su pareja, Alberto González Amador, en el barrio de Chamberí, o por el ático de casi 500 metros cuadrados que el Gobierno regional ha adquirido (el que ahora, 24 horas después de conocerse, han puesto en venta) en una de las zonas más caras de la ciudad, también en Chamberí, Ayuso tiene donde elegir. Llegado el caso, podría incluso recurrir a la suntuosidad de algún apartotel, como ya hizo durante la primera ola de la pandemia por la covid-19. Más allá del piso — sí, de nuevo en Chamberí — que heredó de sus padres con el fin de evitarles el embargo, Ayuso no tiene viviendas en propiedad. "Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda", se quejaba la presidenta en una entrevista en 2022. Lo hacía "como una ciudadana más de clase media que vive en Madrid y que ha sorteado los mismos obstáculos" (sic).

Quizás la primera gran polémica relacionada con Ayuso respecto a la crisis de acceso a una vivienda digna sucedió en pandemia. Tras dar positivo por la covid, la líder del PP madrileño se mudó a un apartotel de lujo de la cadena hotelera Room Mate. Según reveló en primer lugar Vanity Fair, fuentes cercanas a Ayuso explicaron que lo había hecho para evitar contagiar a su pareja entonces, con quien convivía. Mientras en el resto de España la mayor parte de las personas contagiadas se encerraba en alguna de las habitaciones del hogar para no pasar la enfermedad al resto de la familia, Ayuso escogió recluirse en uno de los apartamentos más lujosos del Skyline BeMate, uno de 88 metros cuadrados situado en plaza España y con "dos terrazas completamente amuebladas con unas vistas excepcionales al Palacio Real, la Casa de Campo y al Parque del Oeste".

Si bien fuentes del entorno de la presidenta dijeron que la elección se debía al temor a contagiar a su pareja en aquel momento, un comunicado posterior de la compañía Room Mate desveló que las conversaciones con el Gobierno regional para poner el apartotel a disposición de Ayuso comenzaron "antes del inicio del estado de alarma", que se anunció el 14 de marzo de 2020. La presidenta de la Comunidad reveló su positivo el 16 de marzo. Entonces, desde el Ejecutivo madrileño se dijo que seguiría trabajando desde casa. Se supo que era mentira cuando Vanity Fair publicó su exclusiva, momento a partir del cual se sucedieron los silencios, las contradicciones y las falsedades, sobre todo con relación al coste de la vivienda. Más tarde se comprobó, además, que en realidad Ayuso disfrutaba de dos apartamentos dentro del mismo edificio. Fue gracias a ella misma, que en una entrevista declaró "trabajar arriba y dormir abajo", cuando el hotel no tenía dúplex alguno.

El asunto suscitó todavía más sospechas cuando el 6 de mayo de 2020 la Comunidad de Madrid publicó un comunicado en el que anunciaba la adjudicación a Room Mate de un contrato de más de 800.000 euros para que pudiera usar dos de sus hoteles como residencias para personas mayores. Después de reflejarse en el Portal de Contratación con un valor inferior, finalmente desapareció el acuerdo. Tanto el Gobierno regional como la compañía hotelera, propiedad del empresario Kike Sarasola, atribuyeron la publicación a un error. Al final, el contrato fue adjudicado a la Coordinadora del Tercer Sector por un precio todavía menor al segundo, poco más de 200.000 euros.

Si, tal y como dijo la Comunidad, su piso entonces se le quedaba pequeño para trabajar a distancia, el asunto mejoraría para la presidenta. En 2024, eldiario.es reveló que Ayuso vivía desde hacía meses en una lujosa vivienda propiedad de su nueva pareja, Alberto González Amador, quien la había adquirido en 2022, solo dos meses después de que Hacienda comenzara a investigarle por presunto fraude fiscal. Pero, por si este piso fuera poco, apenas un día después el mismo medio publicó que tanto Ayuso como González Amador disfrutaban además de una segunda vivienda situada justo encima de la primera. Se trataba de un ático que había comprado el abogado de la pareja de Ayuso, al que pagaban, según el propio González Amador, 5.000 euros al mes hasta que se lo compró en 2025. Juntas, ambas viviendas costaron alrededor de dos millones de euros, aunque el valor de mercado sea ahora superior. "Ático de lujo, hay que morirse de la risa con lo de ustedes", restó importancia la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Nadie adivinaba, sin embargo, que con los años la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol albergaría unas supuestas obras de reforma que, de nuevo, impedirían a la presidenta desarrollar su trabajo, ni allí ni en ningún otro edificio propiedad del Gobierno regional, como muchos de los inmuebles que albergan las diferentes Consejerías. Es la razón que ofreció la Comunidad de Madrid para justificar la compra de un ático de casi 500 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid. En este caso, como ocurrió durante la pandemia, también se ofrecieron varias versiones. En un primer lugar, que funcionaría como "oficina temporal". Después, que la decisión no estaba tomada "al cien por cien". Al final, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que se vendió como víctima de una "campaña de desprestigio", aseguró que era "lo suyo buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales". Y qué mejor para un uso temporal que comprar un ático que podría valer unos seis millones de euros y cuya utilización para fines profesionales está prohibida según la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Al final, 24 horas después de conocerse semejante operación, la Comunidad dijo que era para vender.

La adquisición de este inmueble trajo consigo el recuerdo de unas palabras de Ayuso en la Asamblea hace un par de años, en 2024. En marzo de aquel año, la presidenta deslizó la idea de que "a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para el presidente". Lo dijo mientras lamentaba tener que vivir de alquiler al tiempo que había "ministros a los que pagamos absolutamente todo". Si hay algo que Ayuso no perdona tampoco es el uso y disfrute que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace de las residencias oficiales del Gobierno en Doñana o La Mareta. Pese a las denuncias, la presidenta de la Comunidad de Madrid también cuenta con un espacio parecido. En 2023, el Gobierno regional compró por más de cuatro millones de euros un chalé con piscina en la sierra de Madrid. En el verano de 2025, El País tuvo conocimiento de que Ayuso y parte de su familia habían acudido al lugar a pasar el fin de semana. Fuentes de la Comunidad defendieron entonces a su presidenta, asegurando que había llevado "su propia comida" y que había estado "en la casa sin servicio". Como un ciudadano más de clase media que vive en Madrid, vaya.

Este jueves, en el mismo comunicado en el que avanzaban que venderían un ático comprado hace tan solo tres meses y medio, el Gobierno regional comentó asimismo que seguirían buscando, dentro de su patrimonio inmobiliario, un lugar en el que la presidenta de la Comunidad pueda desarrollar sus funciones, casi como un madrileño más que navega entre un catálogo de opciones imposibles de pagar.