El Gobierno despliega al Ejército ante la crisis migratoria en Ceuta: este es todo el dispositivo movilizado 

El Gobierno ha activado un amplio dispositivo de refuerzo de la seguridad en la ciudad autónoma de Ceuta, con el despliegue coordinado de efectivos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional para reforzar el control fronterizo y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana ante una de las crisis migratorias más elevadas de los últimos años en la que se calcula, según el Ministerio del Interior, que entre 1.500 y 2.000 personas han llegado al territorio nacional.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, los militares apoyarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en aquellas actuaciones que resulten necesarias para preservar la seguridad en la ciudad. Los efectivos movilizados estarán coordinados por el Mando de Operaciones y actuarán en apoyo del instituto armado.

La Guardia Civil incrementará de forma significativa su presencia en Ceuta. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de forma permanente a la vigilancia fronteriza ya se ha incorporado un pelotón adicional de 20 efectivos. En las próximas horas se sumarán otros dos pelotones, con 40 agentes más para reforzar la fragilidad migratoria que atraviesa en estos momentos la Ciudad.

Asimismo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta contará con un refuerzo de 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía que ya están en camino a la zona de crisis. El dispositivo también incorpora dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores especializados, que apoyarán las labores de vigilancia y control.

En el ámbito marítimo, a las dos embarcaciones medias y las cuatro embarcaciones tipo zodiac ya desplegadas en Ceuta se unirá el buque Duque de Ahumada, cuya llegada está prevista durante la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos especializados en el manejo de drones para reforzar las capacidades operativas del Servicio Marítimo.

El dispositivo de la Guardia Civil se completará con el refuerzo del Servicio Aéreo mediante el despliegue de un helicóptero.

Despliegue de la Policía Nacional

Por su parte, la Policía Nacional también incrementará sus capacidades en la ciudad autónoma. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha desplazado un equipo de seis especialistas para apoyar las tareas de reseña e identificación documental de personas.

En materia de seguridad ciudadana, los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) destinados en Ceuta doblarán turnos gracias a la autorización de jornadas extraordinarias.

Además, este jueves se han incorporado tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. A ellos se sumarán en los próximos días nuevos equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar un despliegue de 200 agentes de UIP y UPR, que desarrollarán específicamente labores de seguridad ciudadana en la ciudad.

Con este operativo, el Gobierno busca reforzar la vigilancia fronteriza ante una de las crisis migratorias más elevadas desde la llegada de 10.000 migrantes en 2021.