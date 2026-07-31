Tesh Sidi lanza una seria advertencia tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta: "Hace apenas cuatro años entraron 10.000 personas..."

La entrada de miles de migrantes de forma irregular en Ceuta, que ha obligado al Gobierno a movilizar al Ejército para reforzar la seguridad de la ciudad autónoma, sigue generando reacciones políticas. Una de las más destacadas ha sido la de Tesh Sidi, diputada de Sumar y una de las voces con mayor conocimiento sobre las relaciones entre España, Marruecos y el conflicto del Sáhara Occidental.

Nacida en un campamento de refugiados saharauis y convertida en una de las principales defensoras de la causa saharaui en el Congreso, Sidi ha publicado un extenso mensaje en redes sociales en el que pide interpretar la nueva crisis migratoria desde una perspectiva geopolítica y recuerda el precedente de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas unas horas.

"Apenas hace cuatro años entraron 10.000 personas y eso derivó en el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental", escribe la diputada.

Con esa afirmación hace referencia al giro dado posteriormente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en 2022 respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, rompiendo con la tradicional posición de neutralidad que España había mantenido durante décadas.

Estados Unidos, Marruecos e Israel

En su reflexión, Sidi sostiene que ese cambio tampoco puede entenderse sin la decisión adoptada por Donald Trump al final de su primer mandato, cuando Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham.

"Eso tampoco se comprende sin el tuit de Trump asumiendo la autonomía como vía de solución al conflicto para normalizar la relación entre Marruecos e Israel", afirma.

La diputada va un paso más allá y asegura que las relaciones entre España y Marruecos suelen tener como telón de fondo la estrategia de Washington en la región. "Tanto Israel como Marruecos son los satélites que utilizan para apretar a Europa y a España; el pueblo solo es el instrumento", sostiene.

Busca explicaciones al momento elegido

Sidi también plantea varias hipótesis sobre el momento en el que se ha producido esta nueva presión migratoria.

A su juicio, la llegada de unas 2.000 personas podría analizarse a la luz de la mejora de las relaciones entre España y Argelia o de la posición mantenida por el Gobierno español respecto a la guerra entre Irán e Israel.

Además, considera que tampoco es casual que el episodio coincida con la Fiesta del Trono en Marruecos, una de las principales celebraciones institucionales del país.

Un aviso sobre el debate político

En la parte final de su mensaje, la diputada lamenta que la crisis pueda servir para alimentar el discurso de la extrema derecha.

"Hoy Mohamed VI le acaba de dar munición a los del odio y a la extrema derecha de Abascal", afirma, antes de cuestionar cómo reaccionarían quienes apoyan un mayor alineamiento con Estados Unidos e Israel ante una hipotética petición de Rabat respaldada por Washington.

Sidi concluye con una crítica a la política europea hacia Marruecos y sostiene que las relaciones con el país vecino "no pueden pasar por la política de chequera que ofrece la Unión Europea".

"Los que la sufren no son las élites de Marruecos: la sufren la población, los ceutíes, canarios y melillenses", sentencia.

Su pronunciamiento cobra especial relevancia porque, además de formar parte del grupo parlamentario de Sumar, Tesh Sidi se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más reconocibles del Congreso en todo lo relacionado con el Sáhara Occidental y las relaciones entre España y Marruecos, un ámbito en el que interviene de forma habitual tanto en sede parlamentaria como en el debate público.