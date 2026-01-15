Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No es solo Venezuela, también Ucrania, Gaza, Irán o Groenlandia: Albares alerta de una "transformación en el orden mundial"

El ministro de Exteriores aboga por la constitución de una "alianza mundial por el multilateralismo", es decir, por la diplomacia y la cooperación entre países.

Héctor Juanatey
MADRID, 15/01/2026.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso de los Diputados, este jueves, para dar cuenta de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la operación de Estados Unidos en la que capturó a Nicolás Maduro. EFE/ Fernando Villar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este jueves en el Congreso.EFE/ Fernando Villar

Da igual los miles de kilómetros que separen a Venezuela de Groenlandia, de Ucrania, Gaza o de Irán. Todos y cada uno de estos conflictos geopolíticos tienen que ver, según ha expresado durante su comparecencia en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con un orden internacional "en riesgo".

"Son problemas que nos afectan a todos y que afectan a la arquitectura y al derecho internacional. Todo está conectado en esta transformación del orden mundial", ha advertido Albares, quien ha hecho un llamamiento a la constitución de una "alianza mundial" que defienda "el multilateralismo", es decir, la diplomacia y la cooperación.

Según el ministro, las reglas del orden internacional "basadas en el diálogo y la paz" comenzaron a resquebrajarse "hace cuatro años con la invasión ilegal de Rusia a Ucrania", donde este invierno se han visto "nuevos pasos de escalada y terror".

"Lo hemos visto en Gaza, donde el alto al fuego es violado continuamente. Lo hemos visto en Venezuela, donde España defiende que sean los venezolanos quienes decidan su propio futuro. Lo vemos en Irán, donde los iraníes y las valientes mujeres iraníes son reprimidos de manera atroz. Y lo vemos en la presión que debe cesar sobre Groenlandia", ha enumerado Albares.

"Contra el derecho internacional, llega el caos"

Para Albares, que en principio comparecía en el Congreso para hablar sobre la posición española con relación a la injerencia estadounidense en Venezuela, "el derecho internacional y las instituciones son elementos básicos de nuestras democracias". "Cuando se les ataca, también se ataca a nuestra democracia", ha comentado.

"La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional y la soberanía de todos los Estados", ha defendido para después avisar de que si se ataca al derecho internacional se elimina todo camino hacia la paz o la democracia: "Contra el derecho internacional llega el caos".

Ya sea Venezuela, Ucrania, Irán, Gaza o Groenlandia, Albares ha asegurado que la política exterior española es la misma. "Defendemos una paz justa, el respeto al derecho internacional frente a quienes quieren el caos y la ley de la selva", ha reiterado.

"No vamos a resignarnos a un orden de injusticia, arbitrariedad y violencia. Defendemos la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia y el progreso social", ha concluido el ministro de Exteriores.

Héctor Juanatey
Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, 'Dajla. Apuntes desde o Sahara', editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, 'El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden', de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

