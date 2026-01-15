No es solo Venezuela, también Ucrania, Gaza, Irán o Groenlandia: Albares alerta de una "transformación en el orden mundial"

Da igual los miles de kilómetros que separen a Venezuela de Groenlandia, de Ucrania, Gaza o de Irán. Todos y cada uno de estos conflictos geopolíticos tienen que ver, según ha expresado durante su comparecencia en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con un orden internacional "en riesgo".

"Son problemas que nos afectan a todos y que afectan a la arquitectura y al derecho internacional. Todo está conectado en esta transformación del orden mundial", ha advertido Albares, quien ha hecho un llamamiento a la constitución de una "alianza mundial" que defienda "el multilateralismo", es decir, la diplomacia y la cooperación.

Según el ministro, las reglas del orden internacional "basadas en el diálogo y la paz" comenzaron a resquebrajarse "hace cuatro años con la invasión ilegal de Rusia a Ucrania", donde este invierno se han visto "nuevos pasos de escalada y terror".

"Lo hemos visto en Gaza, donde el alto al fuego es violado continuamente. Lo hemos visto en Venezuela, donde España defiende que sean los venezolanos quienes decidan su propio futuro. Lo vemos en Irán, donde los iraníes y las valientes mujeres iraníes son reprimidos de manera atroz. Y lo vemos en la presión que debe cesar sobre Groenlandia", ha enumerado Albares.

"Contra el derecho internacional, llega el caos"

Para Albares, que en principio comparecía en el Congreso para hablar sobre la posición española con relación a la injerencia estadounidense en Venezuela, "el derecho internacional y las instituciones son elementos básicos de nuestras democracias". "Cuando se les ataca, también se ataca a nuestra democracia", ha comentado.

"La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional y la soberanía de todos los Estados", ha defendido para después avisar de que si se ataca al derecho internacional se elimina todo camino hacia la paz o la democracia: "Contra el derecho internacional llega el caos".

Ya sea Venezuela, Ucrania, Irán, Gaza o Groenlandia, Albares ha asegurado que la política exterior española es la misma. "Defendemos una paz justa, el respeto al derecho internacional frente a quienes quieren el caos y la ley de la selva", ha reiterado.

"No vamos a resignarnos a un orden de injusticia, arbitrariedad y violencia. Defendemos la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia y el progreso social", ha concluido el ministro de Exteriores.