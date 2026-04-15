Pardo de Vera niega haber recibido presiones de Ábalos para contratar a Jéssica: "Mandar un CV no supone nada"

La ex presidenta de Adif y ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada.

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha rechazado este martes haber recibido presiones del exministro José Luis Ábalos para contratar a su expareja en una empresa pública.

Según su versión, su papel se limitó a reenviar un currículum, sin dar órdenes ni imponer decisiones. "Yo nunca lo transmití como una exigencia, lo que hice fue 'ha llegado este cv de parte del gabinete del ministro, tu lo consideras y nada más', sin más importancia", ha señalado la misma.

Pardo de Vera ha declarado en el Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en el que también están implicados el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Además, la exresponsable de Adif está siendo investigada en la Audiencia Nacional por supuestos enchufes y posibles comisiones en adjudicaciones públicas.

Durante su intervención, ha insistido en que no tenía competencias para contratar en Ineco y que simplemente trasladó el currículum recibido desde el entorno del ministerio para que se valorara, sin más. Ha defendido que "mandar un cv no supone absolutamente nada" y que nunca lo planteó como una exigencia.

También ha negado que Ábalos la llamara por este asunto y ha restado importancia a un mensaje de Koldo García en el que le advertía de una posible llamada del ministro, asegurando que ese tipo de comentarios eran habituales en él.

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido el momento en que asegura haber conocido la relación personal entre la candidata y el exministro. Según ha explicado, cuando lo supo, consideró que existía un claro conflicto de interés y trasladó que no era posible continuar con su contrato ni ampliarlo en otra empresa pública.

En ese sentido, ha relatado que habló directamente con Ábalos para comunicarle la decisión y que este le respondió que hiciera lo que considerara oportuno. Desde entonces, sostiene, no volvió a tener contacto con el caso.

Sin embargo, su versión no coincide con la de otro exalto cargo, Ignacio Zaldívar, quien afirmó que Pardo de Vera intervino tras quejas del exministro por el trato que recibía su expareja en empresas públicas. La exdirectiva ha rechazado tajantemente ese relato y ha insistido en que, en todo caso, si hubo llamadas, no procedían del ministro.

Además, ha asegurado que desconocía que la mujer hubiera sido contratada en otra empresa pública y ha sugerido que pudo haber confusiones internas entre responsables al gestionar incidencias laborales relacionadas con su desempeño.