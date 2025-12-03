Qué es The Base, el grupo terrorista neonazi cuya célula española fue detenida tras preparar atentados en el país

Apenas un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera eso de que ETA, desaparecida hace años, quería asaltar el País Vasco y Navarra, se supo que la Policía Nacional había desarticulado en Castellón la primera célula en España de una organización terrorista neonazi en activo, The Base. Surgida en Estados Unidos a mediados de 2018, The Base, de ideología hitleriana y cuyos miembros son supremacistas blancos, aboga por el aceleracionismo, es decir, el deseo de apurar el colapso de la sociedad e iniciar una guerra racial. Acelerar aceleró también la Policía la detención junto a Europol de los tres miembros de la célula porque planeaban un atentado inminente similar al que cometió el supremacista blanco Brendon Tarrant en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019 (asesinó a 51 personas e hirió a otras 40 en sendos ataques a una mezquita y a un centro islámico).

Según ha podido comprobar El HuffPost, el líder de The Base, Rinaldo Nazzaro, que opera en la red social rusa VK como Roman Wolf, escribió el pasado 2 de octubre que "el objetivo principal" de las células de su organización es la "desestabilización de las estructuras de seguridad y autoridad existentes mediante ataques dirigidos a infraestructuras y recursos esenciales". "El objetivo es crear una sensación de crisis continua, desafiar la legitimidad del Gobierno, inspirar un apoyo más amplio a la causa y, finalmente, impulsar la balcanización mediante la creación de un estado prolongado de fragmentación social", añadió. La identidad de Nazzaro fue revelada en 2020 tras una larga investigación del periódico británico The Guardian, que comenzó a indagar sobre el grupo terrorista después de que en Estados Unidos fueran detenidos varios de sus miembros por diversos ataques en el país. Según averiguó The Guardian, Nazzaro es un excontratista de inteligencia estadounidense que actualmente vive en Rusia.

Mensaje de uno de los miembros de The Base en España, en el canal de la organización en VK. Canal de The Base en VK

El canal de The Base en la red social rusa VK, al que también ha podido acceder El HuffPost, ha publicado a lo largo de los últimos meses diferentes fotos de varias de sus células, también de la española, con imágenes de sus miembros con armas y la cara cubierta. Hace unos meses, la organización publicó un texto de "M.M., miembro de The Base en España", uno de los detenidos. En su escrito, M.M. hizo un alegato supremacista en el que aseguraba que la "causa crucial" es la "supervivencia de nuestra raza". Dijo esto para atacar al resto de movimientos de extrema derecha del país, a quienes acusaba de no estar " dispuestos a derramar una sola gota de sangre por su nación (que ya está rota, ocupada y carente de soberanía) ni por nuestra raza". "Como hijo de Iberia y con mi anterior participación muy implícita en sectores socialpatriotas, puedo hablar con claridad y sin reservas sobre el problema del nacionalismo chovinista en España y cómo este nos aleja de una verdadera lucha por la preservación de nuestra raza", señaló.

El grupo terrorista tiene mucha presencia también en Ucrania, donde se hacen llamar Project White Phoenix. Hace unas semanas, esta célula reivindicó el asesinato en Kiev del oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) Ivan Voronych. El canal de The Base en VK publicó el pasado mes de mayo una fotografía de uno de los miembros españoles de la organización posando ante una pintada en apoyo a White Phoenix.

El líder de The Base, Rinaldo Nazzaro. Canal de Rinaldo Nazzaro.

En los últimos tiempos no han dejado de proliferar grupúsculos de extrema derecha y/o neonazis, aunque ninguno había llegado tan lejos como, parece, The Base. En su informe anual de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional alertó del incremento del "radicalismo de extrema derecha" en España, "donde redes organizadas difunden ideologías nacionalistas y xenófobas". "Uno de los discursos predominantes es el rechazo hacia la inmigración, promovido en gran medida a través de redes sociales", advirtió el informe. Entonces, Seguridad Nacional aseguró que, al menos en nuestro país, "la radicalización no ha desembocado en la constitución de grupos y organizaciones terroristas", algo que ya no puede afirmarse.

El incremento de este tipo de grupos ocurre al mismo tiempo que se normaliza un discurso antimigratorio desde las instituciones y algunos partidos políticos. Además de The Base, a España han llegado ya los Active Club, Deport Them Now (desde donde convocaron cacerías racistas en Torre Pacheco) o Núcleo Nacional.