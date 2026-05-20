En directo, los cara a cara en el Congreso tras la imputación de Zapatero | Los socios del Gobierno endurecen su tono pero descartan una moción de censura

El juez que investiga a Zapatero por Plus Ultra cuestiona la ayuda a la aerolínea



El juez que investiga el papel del expresidente Zapatero en los 53 millones de euros que recibió del Estado la aerolínea Plus Ultra en 2020 duda de la pertinencia del préstamo. En su auto, el juez José Luis Calama destaca un informe pericial de junio de 2021 del bufete Martín Molina, especializado en administración concursal y asesoramiento integral a empresas en situación de riesgo, que analizó si Plus Ultra cumplía con los requisitos para recibir la ayuda.



Entre otras cuestiones, el informe pericial señalaba "la existencia de un préstamo participativo, no haber registrado provisiones derivadas de ciertas contingencias, la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Para Calama, aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez para operar.