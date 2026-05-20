En directo, los cara a cara en el Congreso tras la imputación de Zapatero | Los socios del Gobierno endurecen su tono pero descartan una moción de censura
Sigue minuto a minuto toda la información sobre el supuesto caso de blanqueo de capitales. El auditor de cuentas de Plus Ultra también comparece hoy en el Senado.
El Gobierno considera que la lectura del auto de la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tranquiliza porque no hay prueba documental alguna contra él.
Fuentes del Ejecutivo se han expresado de esta forma el día después de que la Audiencia Nacional haya citado a declarar a Zapatero imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra. (EFE)
Vox ha pedido a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte diplomático al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, que le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga en la causa sobre Plus Ultra, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Lo ha hecho mediante un escrito al que ha tenido acceso la agencia EFE.
El juez que investiga el papel del expresidente Zapatero en los 53 millones de euros que recibió del Estado la aerolínea Plus Ultra en 2020 duda de la pertinencia del préstamo. En su auto, el juez José Luis Calama destaca un informe pericial de junio de 2021 del bufete Martín Molina, especializado en administración concursal y asesoramiento integral a empresas en situación de riesgo, que analizó si Plus Ultra cumplía con los requisitos para recibir la ayuda.
Entre otras cuestiones, el informe pericial señalaba "la existencia de un préstamo participativo, no haber registrado provisiones derivadas de ciertas contingencias, la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Para Calama, aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez para operar.
El líder de ERC, Gabriel Rufián, ha establecido una línea divisoria entre el 'caso Plus Ultra' y todo lo que rodea al 'caso Koldo'. "En cuanto veamos algo a gran escala y no jetas que se llevan dinero, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar", ha advertido sobre una cuestión a la que ha venido aludiendo desde el estallido de la causa que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. En el espacio radiofónico también ha compartido su disgusto por lo que va trascendiendo del expresidente Zapatero. Lo cuenta con más detalle Antón Parada en este artículo:
"Estoy jodido", ha reconocido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta mañana en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. "Si esto es verdad, es una mierda", ha opinado mientras sostenía sobre su mano izquierda las 88 páginas del auto de imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha añadido que, "si es mentira, es una mierda aún mayor; una que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta".
Este miércoles se ha vivido en el Congreso una de las sesiones de control al Gobierno más tensas, debido a la noticia que saltó este martes de la investigación al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Uno de los capítulos que más choque ha generado se ha vivido con la pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto". Son las palabras con las que Alberto Núñez Feijóo planteó su cara a cara con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados. La sesión prosigue con las habituales preguntas parlamentarias a los ministros.
Pero también lo ha hecho en un corrillo con periodistas. El líder de la oposición aseguró ante los medios que va a cumplir con su "deber" y va a hacer "todo lo posible" para que haya un cambio de gobierno cuando considere que ha llegado el momento. Eso sí, Vox no le ha presionado esta mañana para que plantee la moción de censura que el PP por el momento no ve viable.
Sumar ya habla de la necesidad de regular "bien" todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. "Y si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas desde luego es un delito", ha dicho el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, tras haber conocido el auto por el que se ha imputado a Rodríguez Zapatero. Santiago ha manifestado estas palabras minutos antes de entrar en el Pleno del Congreso para la sesión de control que se está celebrando hoy.
Mientras prosigue la sesión de control en el Congreso, las reacciones y las valoraciones a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra siguen llegando desde todos los ámbitos, especialmente desde el mundo de la jurisprudencia. Un comentario que se ha viralizado es el de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que participó en el programa La noche en 24 horas.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sigue entrando en el cuerpo a cuerpo. Lo ha hecho con Cayetana Álvarez de Toledo y con Miguel Tellado, ambos del PP, y ahora es el turno de Pepa Millán, diputada de Vox, que le ha soltado que los españoles tienen derecho a saber qué ocurre y por qué esas relaciones con "una red de narcoestados".
"Para eso utilizamos la maquinaria del Estado, para garantizar con más medios humanos y con medios materiales que la justicia funcione y para que nuestro país sea un estado de derecho pleno. Entiendo que a la ultraderecha las democracias y los estados de derecho plenos les den alergias. Los países con peores rankings en materia de calidad democrática son gobernados por la ultraderecha, pero reconozca que en España funciona y que sus socios en tantas comunidades lo que hacían con la maquinaria del Estado es evitar que la justicia hiciera su trabajo".
El diputado popular ha asegurado en el Congreso que la imputación de Zapatero supone la "imputación de su vaca sagrada, de su padrino... de el padrino". "Nada de lo que se le imputa al señor Rodríguez Zapatero se podría haber cometido sin la colaboración del Gobierno del que usted forma parte".
"Cuando ven pasar un furgón policial se echarán a temblar porque pensarán que irá por ustedes".
"Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral". Con estas palabras, el jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Feijó entró directamente en las preguntas de la sesión de control al Gobierno, interpelando a Sánchez: "¿A qué se dedica este Gobierno?, ¿considera que el Gobierno puede legislar sin tener en cuenta el Parlamento?, ¿qué plan tiene?". En realidad, todas ellas eclipsadas por una cuestión, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto entramado de blanqueo de capitales relacionado con el caso Plus Ultra.
El ministro Félix Bolaños y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo se enzarzan en el Congreso: "Señora Álvarez de Toledo, usted no tiene una hemeroteca, tiene una losa". Lo ha dicho después de que la diputada haya preguntado al ministro si se suma o rechaza los ataques a la justicia.
"Señora Álvarez de Toledo, ¿qué hacía usted durante la instrucción del 11M? Tendré que recordárselo: lo que hacía era decir que el instructor no podía aceptar esa versión de esos moritos. Bien de clasismo, bien de racismo y bien de xenofobia. Esa es su historia, señora Álvarez de Toledo".
"Esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda: y tanto. Que existe una enorme cacería judicial: y tanto. Que Felipe, que Aznar, que Rajoy se lo merecen mucho más, también. Pero señorías, la izquierda somos otra cosa. Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias. Si esto es verdad es una mierda. Si esto es mentira es una mierda aun mayor que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta", ha incidido Gabriel Rufián en el Congreso.
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, le ha preguntado a Pedro Sánchez cuál es su plan. Sánchez le ha contestado que continuar gobernando. "Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha y lo que más reconforta al electorado progresista es un Gobierno capaz incluso con minoría parlamentaria de sacar adelante iniciativas legislativas importantes".
Pero Rufián ha insistido. "Me refería a otro plan. Estoy jodido. 88 páginas. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. No soy objetivo. Le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros duermen en su casa, están en la calle, por él. Pero tengo ojos en la cara". Rufián ha llegado a decir que estas cosas le rompen el corazón a los progresistas, lo que ha provocado un sonoro e irónico "ohh" por parte de la bancada de la derecha.
El líder de Vox ha aprovechado su cara a cara con Sánchez para introducir en el debate parlamentario su "prioridad nacional", lo que el presidente del Gobierno ha aprovechado para responderle que "su prioridad nacional es s cuenta corriente".
"Muestra usted una falta de respeto a los españoles no contestando por qué les ha puesto en el último lugar en el acceso a las ayudas. Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, el jefe de Cerdán y el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales", ha incidido Abascal.
"Su prioridad nacional es su cuenta corriente", le ha replicado el presidente del Gobierno, que le ha aseverado en los mismos términos en los que se ha dirigido a Feijóo.
Por otro lado, y continuando con la crítica al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez ha terminado su cara a cara con Feijóo recordándole que los resultados de las últimas autonómicas sitúan al PP con mayor dependencia de Vox: "Lo que va pa’tras son sus acuerdos con la ultraderecha". Y en ese momento, tras las menciones a la moción de censura de Vox ayer, el mandatario español ha dejado claro que la hoja de ruta electoral sigue siendo la misma, la de celebrar los comicios en fecha, el próximo año: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habré elecciones en 2027, no se preocupe".
Sánchez ha replicado a los ataques de Feijóo recordándole a este el pasado de corrupción en Génova 13, espetándole que "si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo". Y, entonces, ha sacado a colación una cuestión que ya había adelantado ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que recuperó un fragmento de un mitin de las recientes elecciones andaluzas. "¿Quién le pasa la información, el mismo que se la pasa al señor Miguel Ángel Rodríguez con 'el pa’lante'?", ha señalado Sánchez, aludiendo al caso de las filtraciones que rodea a la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
En su segundo turno de intervención, Feijóo ha ligado la imputación de Zapatero con los casos judiciales enmarcado en la supuesta 'trama Koldo', que afectan al exministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. "Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto", ha indicado Feijóo sobre su defensa. "¿Por qué no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas vertidas ayer?", ha indicado Feijóo, en relación a los datos que comenzaron a trascender ayer por la tarde. "Solo hay que leer el auto para ver que sin el consejo de ministros no habría podido delinquir", ha subrayado el popular.
"Mire señor Feijoo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero”. Así ha comenzado su réplica Sánchez, para recordarle que "Zapatero no nos metió en una guerra criminal" o que "acabó con ETA", en una clara apuesta por defender el legado progresista del exmandatario socialista, la línea que se activó ayer en Ferraz tras conocerse la imputación.
El jefe de la oposición ha pasado a la acción directamente con la imputación de Zapatero, en el inicio de la sesión de control. Ha continuado con las preguntas que estaban registrando.
La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.
Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el 'caso Plus Ultra' y han citado a varios perfiles técnicos. En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.
Buenos días, iniciamos un nuevo seguimiento de toda la información que rodea al 'caso Plus Ultra' y a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad en torno a la investigación al rescate con fondos públicos de dicha aerolínea. Todos los ojos están puestos en la mañana de este miércoles en la sesión de control al Gobierno que enfrentará al presidente Pedro Sánchez con el jefe de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo.