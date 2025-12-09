Encuesta | ¿Crees que la Comunidad de Madrid debería rescindir el contrato con Ribera Salud del hospital de Torrejón?

Continúan saliendo novedades acerca de las filtraciones del ya apartado CEO de Ribera Salud en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Esta martes, El País ha sacado a la luz la grabación completa, de 25 minutos, en las que puede escucharse reiteradamente cómo arenga a una veintena de mandos a priorizar el rendimiento económico de la empresa antes que la asistencia a los pacientes. "Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar".

A mayores, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa defendiendo que se está revisando la situación en dicho centro. De hecho, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este martes que no se han registrado deficiencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público de gestión privada, pero ha advertido que si se comprueba algún tipo de negligencia en la gestión "no le va a temblar una pestaña" y no se descartaría incluso rescindir el contrato.

"En los pliegos todo está contemplado, como digo, no solo en este hospital, sino en todos", ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña al ser preguntada sobre qué medidas podría adoptar la Comunidad de Madrid en caso de que se demuestre que pudo haber algún tipo de mala praxis en la gestión del Hospital de Torrejón. En la misma jornada en el que el PSOE de Madrid ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía.

Desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿Crees que con lo que ha trascendido es suficiente motivo como para rescindir el contrato con Ribera Salud en Torrejón de Ardoz? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar nuestra encuesta correctamente)