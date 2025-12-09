El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud: también al Gobierno de Ayuso

El PSOE madrileño se dispone a tomar cartas en el asunto del escándalo de las grabaciones filtradas del CEO de Ribera Salud Pablo Gallart, en las que arengaba a una veintena de mandos del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz a priorizar beneficios económicos por encima de la calidad asistencial al paciente. La formación ha decidido llevarlo ante la Fiscalía de Madrid. Así lo ha adelantado la Cadena SER este martes.

Se trata de una decisión que no solo afecta al directivo que fue apartado al trascender afirmaciones suyas como que "ahí la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de... de cuatro o cinco millones, ¿vale?". También incluye al propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que los socialistas madrileños llevarán ante el ministerio fiscal acusándolo de falta de supervisión.

Según la mencionada información, dicha denuncia está dirigida con Gallart, al que señalan como presunto autor de las irregularidades. En total, en la denuncia se apunta a una serie de presuntos delitos entre los que se cuentan: prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

Más posibles implicados

Más allá de la denuncia contra el CEO cesado y contra la Comunidad de Madrid, en el escrito también se prevén más posibles implicados, por lo que reclama que esta sea dirigida contra todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos.