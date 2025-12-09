Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud: también al Gobierno de Ayuso
Política
Política

El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud: también al Gobierno de Ayuso

Dicha denuncia está dirigida tanto contra la Comunidad de Madrid, acusándola de falta de supervisión, como contra el CEO Pablo Gallart, del que trascendieron sus grabaciones.

Antón Parada
Antón Parada
Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo sanitario Ribera Salud.
Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo sanitario Ribera Salud.EFE/ Rodrigo Jiménez

El PSOE madrileño se dispone a tomar cartas en el asunto del escándalo de las grabaciones filtradas del CEO de Ribera Salud Pablo Gallart, en las que arengaba a una veintena de mandos del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz a priorizar beneficios económicos por encima de la calidad asistencial al paciente. La formación ha decidido llevarlo ante la Fiscalía de Madrid. Así lo ha adelantado la Cadena SER este martes.

Se trata de una decisión que no solo afecta al directivo que fue apartado al trascender afirmaciones suyas como que "ahí la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de... de cuatro o cinco millones, ¿vale?". También incluye al propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que los socialistas madrileños llevarán ante el ministerio fiscal acusándolo de falta de supervisión.

Según la mencionada información, dicha denuncia está dirigida con Gallart, al que señalan como presunto autor de las irregularidades. En total, en la denuncia se apunta a una serie de presuntos delitos entre los que se cuentan: prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

Más posibles implicados

Más allá de la denuncia contra el CEO cesado y contra la Comunidad de Madrid, en el escrito también se prevén más posibles implicados, por lo que reclama que esta sea dirigida contra todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 