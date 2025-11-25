Yolanda Díaz carga contra el ERE en Telefónica: "El dinero público no está para despedir a nadie"

Las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Indecentes". El Ministerio de Trabajo ha sido claro en relación al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telefónica que se traduce en más de 5.000 despidos. Momentos más tarde, ha sido la vicepresidenta segunda y responsable de esa cartera, Yolanda Díaz, la que ha señalado que "el dinero público no está para despedir a nadie".

Así se ha pronunciado la ministra en declaraciones a la prensa en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros. "No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españoles despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras y lo digo así de claro", ha subrayado Díaz.

Cabe señalar que desde Trabajo también han trasladado su posición a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una comunicación formal. Ha sido la vicepresidenta segunda quien ha confirmado que "yo misma remití una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto". A renglón seguido, ha añadido que "el dinero público no está para despedir a nadie

Díaz: "Mi posición es conocida"

Díaz no se ha quedado ahí y ha puntualizado que los fondos públicos no tienen ese fin ni "por muy buenas que sean las condiciones de negociación en un expediente de regulación de empleo". También ha dejado claro que "mayor motivo" al tratarse de una empresa participada "con los recursos públicos de los españoles". Visiblemente molesta, ha expuesto que "mi posición es conocida".

