Cosidó le dice al juez que ni sabía nada de la 'Kitchen', ni ordenó investigar a Bárcenas, ni tuvo trato con Villarejo

El exsenador del PP y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen.

Un día más tarde lo previsto, pero en un juicio en el que se dirimen hechos acontecidos hace más de una década de años. Ignacio Cosidó, el exdirector del Cuerpo Nacional de Policía por aquel entonces y también exsenador del Partido Popular (PP), ha testificado este miércoles en el juicio del caso Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho después de que su testificación se aplazase ayer por falta de tiempo y con el mismo resultado que se esperaba tras su anterior paso por la comisión de investigación que se celebró en el Congreso.

Cosidó ha asegurado ante el juez que ni tenía conocimiento alguno de la existencia de una trama parapolicial para sustraerle al extesorero popular Luis Bárcenas información sensible para el Gobierno de Mariano Rajoy. Sobre Bárcenas también ha dicho que nunca dio orden alguno de investigarle, pero ha dejado otra negación más sobre otro de los personajes clave en este caso.

Quien fuera director general de la Policía entre 2012 y 2016 ha asegurado que nunca tuvo trato con el comisario retirado Jose Luis Villarejo, tan solo el saludo de rigor durante su acto de nombramiento y que ha descrito como "estrictamente protocolario".

Cosidó dice que solo conocía una investigación de la UDEF sobre la trama Gürtel

En esa línea, el político del PP ha incidido en que no sabía nada de la Kitchen, pero sí que "existía una investigación por parte de la UDEF [Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal]", que estaba enmarcada en la trama corrupta de la Gürtel. "Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de haberlo oído", ha esgrimido Cosidó durante su intervención en el alto tribunal.

El si Cosidó conocía o no de la existencia de una presunta trama parapolicial se trata de un asunto clave en el juicio, puesto que uno de los capítulos más sonados de este caso fue la coincidencia de dos unidades policiales diferentes en una vigilancia al extesorero del PP. Cosidó ha admitido que el hecho de que agentes de Asuntos Internos y de la Comisaría General de Información se encontrasen en las inmediaciones de la vivienda de Bárcenas fue inédito.

"Le vuelvo a insistir: sabía que había una investigación abierta por parte de la UDEF, pero no sabía que en esa investigación estuvieran implicadas otras unidades de la Policía Nacional", ha replicado Cosidó durante su testimonio. Se ha escudado también en que no tenía constancia de qué actuaciones concretamente estaba realizándose desde la UDEF, al estar bajo secreto, descargando cualquier responsabilidad e indicando que "por tanto, pues a quien tiene que informar es a jueces y a fiscales, en ningún caso a los órganos políticos o administrativos".

No recuerda si el exDAO le habló de investigar cuentas de Bárcenas en el extranjero

Por otra parte, Ignacio Cosidó también ha sido interrogado en relación con Eugenio Pino, el ex Director Adjunto Operativo —el 'número 3' del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, ambos imputados en este proceso—. Respecto a si alguna vez el exDAO le trasladó que estuviesen tratando de recabar información de cuentas bancarias de Bárcenas en Suiza, o de negocios en Cracovia (Polonia), ha indicado que no lo recuerda. No obstante, ha vuelto a esgrimir que, en el marco de la investigación por la Gürtel, daba por hecho que esas cuestiones tendrían que ser investigadas. "Pero no los comentábamos", ha subrayado.

El informe sobre el "enriquecimiento del señor Villarejo"

Otra de las cuestiones por las que ha sido preguntado Cosidó tiene que ver con el propio Villarejo y cómo se gestionó en el seno de la Policía las informaciones que afloraban sobre él y su patrimonio en medios de comunicación. El ex director general del CNP declaró que dio orden para que se realizase un informe a la dirección adjunta operativa "para contrastar unas informaciones que habían aparecido en medios de comunicación" del comisario jubilado. El exsenador del PP ha desgranado que

"Lo sustancial del informe era que el enriquecimiento del señor Villarejo, que se denunciaba en aquellas informaciones periodísticas, se había producido fundamentalmente en la etapa en la que el señor Villarejo estaba en excedencia en la Policía Nacional y que, por tanto, esa información reservada, que es previa a la apertura de expediente disciplinario, pues no proponía la apertura de expediente disciplinario", defendió Cosidó de por qué no se le expedientó en aquellos momentos.

El caso del chófer de Bárcenas que había aprobado las oposiciones policiales

Otro de los asuntos que han salido a relucir durante el testimonio de Cosidó lo plantearon las propias defensas. Le han preguntado al ex director general de la policía nacional si sabía que el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, era confidente policial o que había superado la oposición para ingresar en el cuerpo —la investigación lo expone como un posible pago por un supuesto espionaje—. A mayores de recibir 52.000 euros de fondos reservados.

Cosidó ha dicho que no tenía conocimiento de nada de eso y ha descrito como "especialmente reservada" esa información. Sergio Ríos es la misma persona que, aunque ese día estaba de día libre en el trabajo, fue el primero en llegar al domicilio de los Bárcenas cuando un hombre disfrazado de cura retuvo y amenazó a punta de pistola a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y a su hijo, Guillermo [Willy] Bárcenas. Cuando el conocido artista pop logró reducir al falso cura, según el relato de este, Ríos irrumpió en el domicilio.