El ejército de Ucrania está preparado para defenderse de cualquier amenaza de Moscú. Aunque las armas sean completamente desconocidas en el campo de batalla. En las últimas semanas, Kiev ha destruido un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) norcoreano en los territorios ocupados por Rusia. Según informa el diario Euromaidan, el objetivo de la misión era la infraestructura eléctrica ferroviaria, incluyendo subestaciones de tracción y centros de suministros energéticos.

Tal y como reza la publicación, el sistema destruido era un M-1991 MLRS norcoreano de 240 milímetros. Se trata de un arma desarrollada a finales de la década de los 80, que lleva 22 cohetes y está montado sobre un chasis chino y operado por una tripulación de cuatro personas. Cada cohete mide aproximadamente 5,2 metros de largo y, en versiones mejoradas, tiene un alcance reportado de hasta 80 kilómetros.

Su destrucción confirma que Rusia no solo recibe munición de Corea del Norte, sino que despliega activamente sistemas de armas norcoreanos en el campo de batalla. La primera confirmación visual del uso ruso del M-1991 apareció en abril de 2025.

La cooperación se intensifica

La cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte se ha intensificado desde el inicio de la guerra a gran escala entre Rusia. Según el medio de comunicación, Pyongyang se ha convertido en un apoyo clave del esfuerzo bélico de Moscú, suministrando millones de proyectiles de artillería e incluso tropas, supuestamente a cambio de tecnologías militares avanzadas.

Pero entre las piezas norcoreanas destruidas en el frente de la guerra está el S-300V, un vehículo lanzador-cargador autopropulsado. Se trata de un componente fundamental para la defensa aérea rusa, que trata de proteger a sus tropas e instalaciones clave en la región ocupada del Dombás.

Los ataques ucranianos, que reducen "significativamente" la capacidad de Rusia para desplegar drones de reconocimiento y ataques en el campo de batalla, han afectado en los últimos meses: