Despiden a un compañero después de 40 años en la empresa y el jersey que le regalan es todo un homenaje

Un hombre con mochila caminando entre trenes en la estación de tren

Las despedidas suelen ser duras, sobre todo cuando llega el momento de cerrar un capítulo importante de nuestras vidas. Puede tratarse de dejar una ciudad, un lugar de trabajo o un entorno que ha sido parte de nuestra rutina durante años.

Muchos optan por despedidas especiales, que queden como bonitos recuerdos del final de una etapa llena de cariño. Una comida con los compañeros, un regalo simbólico o un libro lleno de dedicatorias suelen ser los regalos más populares para inmortalizar el momento.

Sin embargo, en Dinamarca ha ocurrido un caso que destaca sobre el resto. En la línea de tren VLTJ, que une Vemb, Lemvig y Thyborøn Jernbane, los empleados han querido rendir homenaje a un compañero muy especial que se retira tras 40 años de servicio. Y no, no se trata de una persona, sino del icónico 'tren Y', un símbolo entrañable de la región.

Un compañero de viaje inolvidable

Durante cuatro décadas, el tren Y ha sido un elemento inseparable de la línea de Lemvig, conectando comunidades y formando parte del paisaje cotidiano de la región. Aunque aún no se ha fijado la fecha exacta de su último viaje, su "jubilación" ya está asegurada.

Para la trabajadora Asli Sørup, decir adiós al tren Y merecía algo más que unas simples palabras. Decidió rendirle homenaje de la manera más original posible: tejiendo un jersey conmemorativo inspirado en los paisajes que acompañaron al tren durante décadas.

Tejido punto a punto

“Quería rendirles homenaje. Estos trenes viejos y finos están a punto de jubilarse, y necesitaban una despedida digna”, explicó Sørup, quien trabaja en Midtjyske Jernbaner, al medio local DR.

La inspiración surgió casi por casualidad. Al abrir su ordenador de trabajo, vio el fondo de pantalla del tren Y recorriendo el paisaje. “¡Ahí estaba! Así es como debía verse el jersey”, cuenta. El diseño incluye hierba medio marchita, arbustos de rosa mosqueta, un abeto y el sendero serpenteante que tantas veces ha acompañado al tren.

Como pintar con hilo

Aunque Sørup solo ha trabajado junto al tren Y durante un año, su pasión por el tejido le permitió abordar el proyecto con mimo y creatividad. “Me sentí como si estuviera pintando con hilo. Fue un desafío divertido”, asegura.

El resultado ha conquistado tanto a sus compañeros como a los usuarios de redes sociales. La publicación de Midtjyske Jernbaner en Facebook sobre el jersey ha recibido comentarios como: "Ya casi debería estar en producción, es simplemente genial" o "Es tan hermoso".