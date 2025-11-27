Detenida una pareja por agresión sexual a la hija de ella, de 6 años, tras denunciar el padre biológico

La Policía Nacional ha detenido en València a una pareja como presuntos autores de un delito de agresión sexual a la hija de ella, una "menor de corta edad". Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones fueron realizadas por agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la del hombre (nacido en 1980) el pasado 19 de noviembre y la de la mujer (nacida en 1978) el día 20.

Ambos fueron detenidos por un delito de agresión sexual hacia la menor, "de corta edad", según las fuentes, que han indicado que ambos fueron puestos a disposición judicial. Según informa este jueves el diario Las Provincias, los hechos se han conocido después de que la menor contara a la pareja de su padre las prácticas sexuales a las que supuestamente la sometían su madre y el novio de esta cuando tenía seis años de edad.

Tras la denuncia interpuesta por el padre biológico de la niña y las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, la pasada semana fue detenida la madre de la menor y su compañero sentimental, ambos de nacionalidad española, según indica el diario. Añade que el juzgado acordó la libertad de ambos y les impuso, como medida cautelar, una orden de alejamiento de la menor, que ahora tiene ocho años.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.