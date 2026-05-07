El Supremo estudiará la petición de Madrid y Vox para paralizar la regularización de migrantes

El Tribunal Supremo estudiará si paraliza la regularización masiva de migrantes, en el marco de la serie de recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y distintas organizaciones del espectro de la ultraderecha. El alto tribunal ha fijado la fecha en la que se celebrará la serie de vistas para resolver las reclamaciones de medidas cautelares impulsadas por el Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso y la formación que dirige Santiago Abascal.

En este sentido, no será la primera vez que el Supremo deba pronunciarse en relación al proceso que contó con el visto bueno del Congreso para regularizar la situación legal de cerca de medio millón de migrantes.

El alto tribunal ya tumbó hace unos meses el primer intento de la ultraderecha de paralizar el proceso mediante la vía de urgencia. El Supremo no apreció que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica aportase argumentos suficientes para detener la regularización.

¿Qué argumentan desde el Gobierno de Ayuso y desde Vox para parar la regularización de migrantes?

En este caso, tanto la Comunidad de Madrid como Vox han optado por una estrategia de argumentos que se centra en denunciar un posible impacto negativo en la prestación de servicios públicos. Así, los de Ayuso han esgrimido que "afecta gravemente" a este ámbito, remarcando que lo hace "sin articular mecanismo alguno" de financiación adicional o de más medios para las comunidades autónomas.

Por parte de los de Abascal, a mayores de alertar de un hipotético colapso de los servicios públicos, también han expuesto que supondrá un encarecimiento de la vivienda, al tiempo que han acudido a su reiterada crítica de que la regularización producirá inseguridad ciudadana.