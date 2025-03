España mira de reojo el 'escorpión de dos colas' chino: la última compra de drones para Marruecos

By Infinty 0 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125326339

Rabat le echará el guante a un lote de drones clave para el futuro y modernización de su Ejército. Concretamente, Marruecos habría comprometido con China la compra de los denominados como 'escorpiones de dos colas', los drones TB-001K, lo que les convertirá en su primer operador internacional, más allá del propio Pekín.

Así lo recoge el diario La República haciéndose eco de la publicación del blog militar chino Mog China, que retrata el que sería un nuevo paso de acercamiento entre ambas naciones en el plano militar y armamentístico.

Además, en un contexto especialmente simbólico en el que Marruecos hace tiempo que apostó por EEUU para la compra de, por ejemplo, los cazas de combate F-35 Lightning o distintos vehículos blindados terrestres y tanques Abrams M1A.

¿Cómo son los 'escorpiones de dos colas'?

Cabe destacar que el TB-001K no es un dron cualquiera. Estamos un UAV bimotor y doble cola producido por Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation Co., Ltd. Chino, con una envergadura de 18 metros, una longitud de 8,8 metros, una altura de 2,7 metros y un peso de despegue de 1.950 kg.

Entre sus especificaciones, destaca su capacidad de carga, al poder transportar hasta 1,5 toneladas de munición y volar con una autonomía de hasta 40 horas, con un alcance máximo de vuelo de 8.500 kilómetros y una altitud operativa de hasta 10.000 metros. Pero lo más sorprendente es el precio, para tratarse de un dron militar de última generación su coste es de sólo 280.000 dólares.