La familia sevillana que empezó con 3 vacas hace 60 años y hoy envasa 14.000 litros diarios y exporta hasta Mauritania: "Somos los únicos que mantenemos el servicio a domicilio"

La historia de esta familia es, nunca mejor dicho, la leche. Tras empezar con apenas 3 vacas hace 60 años en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se han convertido en una exitosa compañía envasadora de su propia leche. Envasan 14.000 litros diarios y exportan hasta a Mauritania.

En un reportaje del programa Tierra y Mar, de Canal Sur, el administrador de la empresa Leche Hermanos Batato, Antonio García Rivero, ha explicado que el negocio "viene de hace algo más de 60 años. Mi padre y mi madre eran vaqueros de toda la vida, empezaron con 3, 4 o 5 vacas. Empezaron a tener hijos y empezaron a comprar vacas".

Así se llegó al año 1991, "cuando tres de los hermanos decidimos envasar nuestra propia leche y comercializarla. El mejor nombre era el de Hermanos Batato, que era como nos conocían en todo Alcalá de Guadaíra", ha contado Antonio García Rivero.

Alejandra García Alonso, encargada de administración y logística de la compañía, ha detallado que ella es "la responsable de la facturación, también visito a algunos clientes y algunos días me toca repartir".

Reparto a domicilio tres veces a la semana

Precisamente el reparto es una de las principales características por las que se diferencia esta empresa. Alejandra, con su furgoneta, lleva tanto a negocios como a particulares la leche que envasan.

La encargada de logística ha destacado que "en el caso de los particulares, solemos ir a domicilio dos o tres veces en semana. Hay desde quienes te compran dos o tres litros cada vez que vas hasta quienes te compran seis o siete litros. Es rentable".

Respecto a esa forma de trabajar, Antonio García Rivero ha subrayado que "empezamos casa a casa y litro a litro, y nosotros esa esencia nunca la hemos querido perder. De hecho, a día de hoy yo creo que somos los únicos que todavía seguimos manteniendo el servicio a domicilio".