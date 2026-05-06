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El fiscal Luzón desmonta a Aldama en su informe: Pedro Sánchez "no era el número 1" del 'caso Koldo'
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El fiscal Luzón desmonta a Aldama en su informe: Pedro Sánchez "no era el número 1" del 'caso Koldo'

El informe final del ministerio fiscal sitúa a Ábalos, García y a Aldama en una "estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes". Sobre el empresario, destaca su condición de "arrepentido". 

Antón Parada
Antón Parada
El fiscal Alejandro Luzón Cánovas y el abogado del PP, Alberto Durán, durante el juicio de la trama Mascarillas del 'caso Koldo'.
El fiscal Alejandro Luzón Cánovas y el abogado del PP, Alberto Durán, durante el juicio de la trama Mascarillas del 'caso Koldo'.EFE/ Señal Del Tribunal Supremo

Pedro Sánchez no era "el número 1". Esta es la tesis que ha defendido la Fiscalía Anticorrupción este miércoles en el Tribunal Supremo, contra todas las acusaciones que ha venido vertiendo el empresario Víctor de Aldama. El juicio de la trama Mascarillas, enmarcado en el caso Koldo, atraviesa sus últimos compases con la exposición del informe final del fiscal Alejandro Luzón, quien ha desmontado la que conforma la principal acusación —de momento, sin mostrar prueba alguna— del comisionista y acusado en el marco del proceso.

—Noticia de última hora, en ampliación—

Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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