El fiscal Luzón desmonta a Aldama en su informe: Pedro Sánchez "no era el número 1" del 'caso Koldo'

Pedro Sánchez no era "el número 1". Esta es la tesis que ha defendido la Fiscalía Anticorrupción este miércoles en el Tribunal Supremo, contra todas las acusaciones que ha venido vertiendo el empresario Víctor de Aldama. El juicio de la trama Mascarillas, enmarcado en el caso Koldo, atraviesa sus últimos compases con la exposición del informe final del fiscal Alejandro Luzón, quien ha desmontado la que conforma la principal acusación —de momento, sin mostrar prueba alguna— del comisionista y acusado en el marco del proceso.

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