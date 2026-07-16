Trump agradece a Irán un "gesto de buena voluntad" tras la liberación de una ciudadana estadounidense detenida desde 2024

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.

En medio de uno de los momentos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán de los últimos años, Donald Trump sorprendió este miércoles con un mensaje poco habitual dirigido a Teherán.

El presidente estadounidense anunció que las autoridades iraníes han permitido abandonar el país a una ciudadana estadounidense que, según afirmó, permanecía detenida "injustamente" desde diciembre de 2024.

Trump hizo pública la noticia a través de su plataforma Truth Social, donde agradeció lo que calificó como un "gesto de buena voluntad" por parte de la República Islámica.

Un anuncio con pocos detalles

El mandatario no reveló la identidad de la mujer ni explicó las circunstancias de su arresto. Tampoco aclaró qué tipo de negociaciones o contactos diplomáticos han hecho posible su salida de Irán.

Por el momento, la Casa Blanca tampoco ha ofrecido información independiente sobre el caso ni ha confirmado detalles adicionales sobre la liberación.

Pese a la falta de información, el mensaje llamó la atención por el tono empleado por Trump hacia un país con el que Washington mantiene una confrontación abierta desde hace semanas.

Un gesto en plena guerra

La liberación se produce, además, en un contexto especialmente delicado.

El anuncio llegó apenas unas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos iniciara una nueva oleada de ataques contra objetivos militares situados en el centro de Irán, dentro de una escalada bélica que ha elevado al máximo la tensión entre ambos países.

Precisamente por ello, el agradecimiento público de Trump adquiere una relevancia especial, al producirse en medio de un escenario marcado por los bombardeos, las amenazas cruzadas y el deterioro total de las relaciones bilaterales.

Un foco histórico de tensión

La detención de ciudadanos estadounidenses en Irán ha sido durante décadas uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Teherán.

Las autoridades estadounidenses han denunciado en numerosas ocasiones que algunos de esos arrestos respondían a motivaciones políticas o eran utilizados como herramienta de presión en las negociaciones entre ambos países.

Ahora, mientras continúan los enfrentamientos militares y crece la incertidumbre sobre la evolución del conflicto, Trump ha querido destacar este movimiento como una señal positiva procedente de Irán.

Un gesto que llega en uno de los momentos más explosivos de la relación entre ambos países y que contrasta con el clima de máxima hostilidad que domina actualmente el escenario internacional.