Messi saca pecho tras otra remontada de Argentina y deja una frase que dolerá a más de uno

Messi, a hombros de sus compañeros tras la clasificación para la final

Argentina volverá a jugar una final del Mundial y Leo Messi tenía claro cuál era el mensaje que quería lanzar tras la agónica remontada contra Inglaterra.

La Albiceleste perdía 0-1 en el minuto 85, pero acabó imponiéndose 1-2 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos nacidos de acciones lideradas por el propio Messi. Una reacción que permitió a los de Lionel Scaloni citarse con España en la gran final del próximo domingo.

Tras el encuentro, el capitán argentino aprovechó para reivindicar el trabajo de una generación que acumula éxitos desde hace años y que, según él, sigue teniendo que demostrar constantemente su valor.

"Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada", afirmó en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

"Nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo"

Messi recordó que Argentina llegó a este torneo como vigente campeona del mundo y destacó el mérito de volver a alcanzar el último partido del campeonato.

"Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo", señaló.

El delantero también destacó la forma en la que llegó la clasificación. "Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer", aseguró.

"Este grupo no le debe nada a nadie"

Más allá del resultado, Messi quiso poner en valor el recorrido de la selección argentina durante este ciclo. "Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años", afirmó.

Ahora Argentina buscará ante España la cuarta estrella de su historia y la segunda Copa del Mundo consecutiva. Pase lo que pase, Messi cree que el balance ya merece reconocimiento.

"Volver a jugar una final de la Copa del Mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos... Pase lo que pase, hay que valorar este proceso", concluyó.