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Messi saca pecho tras otra remontada de Argentina y deja una frase que dolerá a más de uno
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Messi saca pecho tras otra remontada de Argentina y deja una frase que dolerá a más de uno

El capitán de la Albiceleste reivindica el recorrido de la selección tras eliminar a Inglaterra y alcanzar una segunda final mundialista consecutiva, donde se medirá a España.

Israel Molina Gómez
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Messi, a hombros de sus compañeros tras la clasificación para la final
Messi, a hombros de sus compañeros tras la clasificación para la finalGetty Images

Argentina volverá a jugar una final del Mundial y Leo Messi tenía claro cuál era el mensaje que quería lanzar tras la agónica remontada contra Inglaterra.

La Albiceleste perdía 0-1 en el minuto 85, pero acabó imponiéndose 1-2 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos nacidos de acciones lideradas por el propio Messi. Una reacción que permitió a los de Lionel Scaloni citarse con España en la gran final del próximo domingo.

Tras el encuentro, el capitán argentino aprovechó para reivindicar el trabajo de una generación que acumula éxitos desde hace años y que, según él, sigue teniendo que demostrar constantemente su valor.

"Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada", afirmó en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

"Nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo"

Messi recordó que Argentina llegó a este torneo como vigente campeona del mundo y destacó el mérito de volver a alcanzar el último partido del campeonato.

"Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo", señaló.

El delantero también destacó la forma en la que llegó la clasificación. "Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer", aseguró.

"Este grupo no le debe nada a nadie"

Más allá del resultado, Messi quiso poner en valor el recorrido de la selección argentina durante este ciclo. "Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años", afirmó.

Ahora Argentina buscará ante España la cuarta estrella de su historia y la segunda Copa del Mundo consecutiva. Pase lo que pase, Messi cree que el balance ya merece reconocimiento.

"Volver a jugar una final de la Copa del Mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos... Pase lo que pase, hay que valorar este proceso", concluyó.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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