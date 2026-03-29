Jacob, diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad: "Me odio a mí mismo, pero soy mejor que todos los demás. Eso podría ser el eslogan del trastorno”

Vivimos en una época en la que la palabra "narcisista" está a la orden del día. ¿Te consideras una persona con mucha autoconfianza y una autoestima elevada? Hay personas que confunden estas características con el narcisismo. Así lo explica de forma cruda y directa Jacob, un joven norteamericano diagnosticado clínicamente con Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP), en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Business Insider.

“Todo el mundo cree que conoce a un narcisista. Yo, personalmente, nunca he conocido a nadie diagnosticado en la vida real, aparte de mí mismo”, sostiene. Además, explica por qué los individuos consideran a otros narcisistas.

Jacob tiene muy claro por qué la sociedad abusa tanto de esta etiqueta en el día a día: “El problema con el uso que la gente hace del término ‘narcisista’ es que siempre se utiliza para patologizar el comportamiento de alguien, porque ese comportamiento me ha hecho daño de alguna manera”, complementa.

El abismo del trastorno: grandiosidad y cero empatía

Jacob describe en primera persona cómo es convivir realmente con esta compleja afección en la cabeza. “Se caracteriza por la grandiosidad, la falta de relaciones recíprocas y la falta de empatía. Por cierto, la grandiosidad significa básicamente: “Creo que soy mejor que todos los demás”, apunta con total sinceridad.

Para ilustrar esta frialdad emocional, el estadounidense relata una dura anécdota de su infancia: al asistir a un velatorio junto a su familia, fue incapaz de sentir ni la más mínima tristeza por la pérdida. Es más, según confiesa él mismo, en aquel momento le pareció que la forma de llorar y de comportarse del resto de los asistentes era algo exagerado y completamente forzado.

"Me odio a mí mismo": la cruda paradoja del narcisista

El joven hace especial hincapié en la tremenda carencia de sensibilidad y afecto real que experimenta hacia su propia persona, rompiendo así el mito popular de que el narcisista está "enamorado" de sí mismo. “No hay amor propio, no hay empatía hacia uno mismo cuando se trata de narcisismo patológico; solo hay grandiosidad”, detalla.

De hecho, Jacob expone la durísima dualidad mental en la que vive atrapado a diario. "Me odio a mí mismo, pero soy mejor que todos los demás podría ser como el eslogan de todo esto. Nunca ha habido un momento en mi vida en el que haya sentido ni una pizca de amor por mí mismo", agrega.

“En todo caso, es solo esta necesidad constante de ser mejor de lo que soy ahora mismo, y luego mejor que las personas que me rodean”, complementa.

Para terminar, Jacob pide que no se demonice su condición psiquiátrica ni se relacione automáticamente con la maldad. Reconoce sin tapujos que a lo largo de su vida ha hecho mucho daño a varias personas de su entorno; sin embargo, aclara que esa nunca ha sido su intención premeditada, sino una dolorosa consecuencia de su ceguera emocional.