Jesús, ingeniero español viviendo en Holanda: "Recomiendo venir porque en una semana tienes trabajo"

Jesús Sánchez, un ingeniero industrial español, es uno de los muchos jóvenes que ha decidido mancharse fuera de España, en concreto, a Holanda, en busca de nuevas oportunidades laborales. A través de sus redes sociales, ha compartido su experiencia y ha ofrecido consejos a quienes están pensando en dar el mismo paso que él y en uno de los vídeos de su canal de TikTok (@jesusansal), el español comenta el proceso para encontrar trabajo fuera de España. “Os voy a dar las claves para venir a vivir a Holanda”, comienza señalando este profesional.

Según cuenta, una de las mejores formas de encontrar empleo es a través de los grupos de Facebook de españoles residentes en el país, donde se publican numerosas ofertas. “Recomiendo venir a Holanda porque en una semana tienes trabajo”, asegura este joven, quien resalta así la facilidad para encontrar un trabajo temporal que permita a los jóvenes sin mucha experiencia asentarse en el país.

Sobre los posibles problemas al llegar a este país, este profesional menciona el tema del idioma. Sin embargo, dice que “sigue habiendo oportunidades si no se tiene un buen nivel de inglés”. El ingeniero comenta también su propia experiencia en un restaurante donde ofrecían trabajo como friegaplatos y no pedían un nivel mínimo de inglés. “Las personas con un nivel no muy alto de inglés aplican para trabajar de camareros, siempre hay puestos libres donde no necesitas el inglés”, afirma Jesús.

Y es que el salario mínimo en los Países Bajos para los mayores de 21 años es de 14,40 euros la hora, lo que equivale a 2.304 euros el mes en una jornada de 40 horas semanales, según datos del International Job Challenge, una página web especializada en ofertas laborales de aquel país europeo.