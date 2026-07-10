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Las 5 cartas de Pokémon más caras y codiciadas de toda la historia
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Un jugador con cartas de Pokémon en una competición.

Las 5 cartas de Pokémon más caras y codiciadas de toda la historia

Este año se ha vendido en una subasta una de ellas por más de 14 millones de euros, batiendo el récord Guinness mundial como la más cara adquirida en todas las categorías de cartas existentes.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="La carta japonesa "Pikachu Illustrator" de la CoroCoro serie de Pokémon Club Shangri-La es la carta de Pokémon vendida más cara en una subasta en en toda la historia, por 14.430.500 euros.""
Pikachu, siempre a la cabeza de todos los rankingLa japonesa "Pikachu Illustrator"  es la carta de Pokémon vendida más cara en una subasta en toda la historia: por 14.430.500 euros. La ha revendido el YouTuber Logan Paul. Hay sólo 39 en el mercado.dpa/picture alliance via Getty I
alt="alt="Una carta Charizard, la Nidoking Topsun, de 1995, con reverso azul es la segunda más cara del mundo. Esta tarjeta en particular provenía de un paquete de chicles japoneses y se vendió por 493.230 dólares.""
  Charizard con reverso azul, la segunda más caraUna carta del Pokémon Charizard, la Topsun, de 1995, con reverso azul, es la segunda más cara del mundo. Esta tarjeta provenía de un paquete de chicles japoneses y se vendió por 430.000 euros.Getty Images
alt="alt="Una persona vestida de Charizard Warrior, de Pokémon, en Chicago, en 2017.""
  El primer Charizard, de 1999, vendida por 367.500 eurosUna icónica y brillante carta de la primera edición de Charizard, lanzada en 1999, arrasó entre los niños. Poseerla era un tesoro para los primeros jugadores. Se ha vendido por 367.500 euros.Daniel Boczarski / GETTY
alt="alt="Un cosplayer vestido del Pokémon Blastoise, en 2023, en Atlanta.""
  Una versión en inglés y holográfica de BlastoiseLa carta de Blastoise holográfica, brillante, es muy codiciada porque es uno de los prototipos de la versión en inglés de este juego de cartas. Se ha llegado a vender en una subasta por 315.000 euros.Terence Rushin / GETTY
alt="alt="Tsunekazu Ishihara, cocreador de Pokémon.""
  La carta con la cara de su cocreador Tsunekazu IshiharaTsunekazu Ishihara, cocreador de Pokémon, protagoniza la quinta carta más cara. Era promocional, nunca fue vendida al público. Se hizo por su 60 cumpleaños, en 2017, y se ha vendido por 207.500 euros.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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