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Rita Maestre enseña lo que se ha encontrado en plena calle de Madrid: "Aquí un repaso a los barrios que Almeida no pisa"
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Rita Maestre enseña lo que se ha encontrado en plena calle de Madrid: "Aquí un repaso a los barrios que Almeida no pisa"

La portavoz de Más Madrid comparte imágenes de basura acumulada en Carabanchel, Tetuán, Villaverde, Lavapiés, San Blas o Puerta del Ángel y denuncia una "desigualdad" en la limpieza de la capital.

Israel Molina Gómez
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La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre
La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita MaestreEuropa Press via Getty Images

La suciedad en las calles de Madrid vuelve a colarse en el debate político en pleno verano. Y esta vez ha sido Rita Maestre quien ha puesto el foco en el asunto con una larga publicación en redes sociales acompañada de fotografías tomadas en distintos puntos de la capital.

La portavoz de Más Madrid arrancó su mensaje con una frase contundente: "Madrid está hecho un asco: la suciedad y acumulación de basuras crece en verano y, con ello, los malos olores por el calor".

A continuación, lanzó una crítica directa al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "Aquí un repaso a los barrios que Almeida no pisa y al problema que ha agravado en siete años: la limpieza", escribió.

De Carabanchel a San Blas

Maestre fue mostrando imágenes de diferentes zonas de Madrid en las que aparecen contenedores desbordados, bolsas de basura acumuladas y restos de cartón, muebles o escombros en la vía pública.

La primera parada fue la calle Parra, en Carabanchel, donde compartió una fotografía de una acera repleta de cajas, libros y residuos junto a una batería de contenedores.

Después llegaron ejemplos de Tetuán, Villaverde, Puerta del Ángel, Lavapiés, el entorno de Sol y el barrio de Amposta, en San Blas-Canillejas.

"No esperéis ver una estampa parecida en la calle Serrano ni en Núñez de Balboa", escribió junto a unas imágenes tomadas en Villaverde.

"Hay discriminación según el código postal"

La dirigente de Más Madrid sostuvo que el problema no se limita a comportamientos incívicos de algunos vecinos o comerciantes. "Claro que estos problemas se pueden agravar por incivismo o por algunos vecinos u hosteleros que tiran la basura donde y como no deben", reconoció.

Sin embargo, añadió que existe un problema estructural relacionado con la inversión municipal en limpieza. "Hay discriminación según el código postal", aseguró.

Para respaldar su denuncia, recordó un informe presentado por su formación en octubre de 2024 en el que se concluía que en algunos barrios de Villa de Vallecas o Usera se invierte hasta tres veces menos en limpieza que en las zonas más acomodadas de la ciudad.

"Yo quiero un Madrid limpio para todo el mundo"

Maestre defendió que la limpieza urbana debería ser una prioridad independientemente del distrito en el que vivan los vecinos. "Yo quiero un Madrid limpio para todo el mundo, donde la suciedad no se acumule ni el verano signifique olor a basura y cucarachas", escribió.

Y remató su mensaje con una acusación política al Gobierno municipal. "Esta es otra forma de robarnos nuestros barrios y también vamos a hacerle frente".

Las publicaciones han generado decenas de comentarios y reabren un debate recurrente cada verano en Madrid: el estado de la limpieza en las calles de la capital, especialmente durante las semanas de más calor, cuando la acumulación de residuos y los malos olores se convierten en una de las principales quejas vecinales en numerosos distritos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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