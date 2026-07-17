Rita Maestre enseña lo que se ha encontrado en plena calle de Madrid: "Aquí un repaso a los barrios que Almeida no pisa"

La suciedad en las calles de Madrid vuelve a colarse en el debate político en pleno verano. Y esta vez ha sido Rita Maestre quien ha puesto el foco en el asunto con una larga publicación en redes sociales acompañada de fotografías tomadas en distintos puntos de la capital.

La portavoz de Más Madrid arrancó su mensaje con una frase contundente: "Madrid está hecho un asco: la suciedad y acumulación de basuras crece en verano y, con ello, los malos olores por el calor".

A continuación, lanzó una crítica directa al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "Aquí un repaso a los barrios que Almeida no pisa y al problema que ha agravado en siete años: la limpieza", escribió.

De Carabanchel a San Blas

Maestre fue mostrando imágenes de diferentes zonas de Madrid en las que aparecen contenedores desbordados, bolsas de basura acumuladas y restos de cartón, muebles o escombros en la vía pública.

La primera parada fue la calle Parra, en Carabanchel, donde compartió una fotografía de una acera repleta de cajas, libros y residuos junto a una batería de contenedores.

Después llegaron ejemplos de Tetuán, Villaverde, Puerta del Ángel, Lavapiés, el entorno de Sol y el barrio de Amposta, en San Blas-Canillejas.

"No esperéis ver una estampa parecida en la calle Serrano ni en Núñez de Balboa", escribió junto a unas imágenes tomadas en Villaverde.

"Hay discriminación según el código postal"

La dirigente de Más Madrid sostuvo que el problema no se limita a comportamientos incívicos de algunos vecinos o comerciantes. "Claro que estos problemas se pueden agravar por incivismo o por algunos vecinos u hosteleros que tiran la basura donde y como no deben", reconoció.

Sin embargo, añadió que existe un problema estructural relacionado con la inversión municipal en limpieza. "Hay discriminación según el código postal", aseguró.

Para respaldar su denuncia, recordó un informe presentado por su formación en octubre de 2024 en el que se concluía que en algunos barrios de Villa de Vallecas o Usera se invierte hasta tres veces menos en limpieza que en las zonas más acomodadas de la ciudad.

"Yo quiero un Madrid limpio para todo el mundo"

Maestre defendió que la limpieza urbana debería ser una prioridad independientemente del distrito en el que vivan los vecinos. "Yo quiero un Madrid limpio para todo el mundo, donde la suciedad no se acumule ni el verano signifique olor a basura y cucarachas", escribió.

Y remató su mensaje con una acusación política al Gobierno municipal. "Esta es otra forma de robarnos nuestros barrios y también vamos a hacerle frente".

Las publicaciones han generado decenas de comentarios y reabren un debate recurrente cada verano en Madrid: el estado de la limpieza en las calles de la capital, especialmente durante las semanas de más calor, cuando la acumulación de residuos y los malos olores se convierten en una de las principales quejas vecinales en numerosos distritos.