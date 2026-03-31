La UE se prepara para gastar 3,6 millones en una sala de conferencias VIP para 329 cargos que solo se reúnen seis veces al año y lo omitió de sus documentos públicos hasta que lo publicó la prensa

El Comité Europeo de las Regiones, el organismo de la Unión Europea que representa a las autoridades locales y regionales, ha presentado un proyecto cifrado en 49 millones de euros para renovar su sede en Bruselas.

Hasta ahí, todo es normal (más allá de que pueda debatirse si la cantidad es excesiva o no). Sin embargo, en la información pública de la propuesta se ha omitido la construcción de una nueva sala de conferencias VIP.

La misma tendría capacidad para 450 personas y su coste estimado sería de 3,6 millones de euros. Los detalles de ese "centro de conferencias" figuran en unos documentos separados del resto del proyecto a los que ha tenido acceso POLITICO.

Cabe destacar que la sala de conferencias estaría destinada a la utilización por parte de los 329 miembros del Comité Europeo de las Regiones en sus sesiones plenarias, las cuales tienen lugar solo seis veces al año.

Los documentos que no se habían hecho públicos señalan que el nuevo espacio contaría con cabinas para intérpretes, zonas VIP e instalaciones para la prensa. Además, se justifica que dotaría al Comité Europeo de las Regiones de "autonomía respecto a los edificios del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea", ya que sus sesiones plenarias tienen lugar en el Parlamento o en el edificio Carlomagno de la Comisión Europea.

Acusan al organismo de falta de transparencia

Los sindicatos y el personal han denunciado que la ausencia de la referencia a ese "centro de conferencias" en los documentos internos suponen una falta de transparencia por parte del organismo.

Respecto a lo ocurrido, un responsable de prensa del Comité de las Regiones ha asegurado que la dirección había preparado y compartido la información relativa a la sala de conferencias VIP con la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos (que se ocupa de la administración y los presupuestos del Comité) y lo había debatido con el comité de personal el 25 de marzo, precisamente el día en el que POLITICO se puso en contacto con la institución para conocer su versión de los hechos.