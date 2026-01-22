Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rodalies volverá a operar cuando acaben las "revisiones extraordinarias" de seguridad
Este jueves se ha sellado un acuerdo entre maquinistas, Adif, Renfe y la Generalitat, 36 horas después de la suspensión a raíz del grave accidente en Gelida por el temporal.

Un tren de Rodalies
Un tren de RodaliesEuropa Press via Getty Images

Rodalies volverá a operar en Cataluña tras dos días de paros, tensión y mucho caos. Este jueves los maquinistas, Adif, Renfe y la Generalitat han llegado a un acuerdo para reactivar el servicio, que hace las veces de Cercanías en la comunidad autónoma.

Los trenes circularán de nuevo una vez hayan terminado las "inspecciones extraordinarias" para comprobar la seguridad de las vías, labores que ya están en curso, según ha informado la Generalitat de Cataluña.

El servicio quedó suspendido en la noche del martes, tras el grave accidente de un tren de la línea R4 a la altura de Gelida (Barcelona), en el que murió uno de los maquinistas y decenas de personas resultaron heridas

El suceso se produjo al caer un muro sobre los primeros vagones a causa del temporal que azotaba Cataluña a esas horas, motivo sobre el que habían advertido los maquinistas, que llegaron a reclamar la paralización del tráfico ferroviario antes del citado accidente.

Tras el suceso en Gelida, las autoridades optaron por atender la demanda del sindicato de maquinistas y emplazaron a conversaciones el miércoles para reactivar el tráfico de Rodalies lo antes posible, una vez pasado lo peor de la borrasca Harry.

Caos y mucha tensión

Se esperaba que este operase con relativa normalidad desde este jueves por la mañana, pero no ha sido así, entre acusaciones de una y otra parte. Renfe ha llegado a apuntar ser víctima de una "huelga encubierta" por parte de los maquinistas, que alegaban "razones operativas".

El ambiente de tensión entre maquinistas, Adif y Renfe y hasta la propia Generalitat catalana se evidenció en la reunión del miércoles, horas después del accidente de Gelida. En un encuentro en Barcelona, los maquinistas optaron por lanzar sus chalecos a los representantes de Adif y Renfe y plantar, de forma mayoritaria, la convocatoria, en la que permanecieron unos pocos representantes de los cientos de maquinistas presentes inicialmente.

El intercambio de argumentos fue especialmente tenso, como apuntaba El Confidencial, que llegó a detallar avisos por parte de Adif a los trabajadores de posibles represalias si no se reactivaba el servicio pronto.

