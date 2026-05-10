Última hora del brote de hantavirus, en directo: el fondeo del MV Hondius ha sido "un éxito" y los pasajeros siguen asintomáticos
El buque ya se encuentra en el puerto de Granadilla, donde un extenso operativo evacuará a los pasajeros al aeropuerto para ser trasladados a sus países de origen.
Un total de 29 personas a bordo del crucero Hondius donde se ha registrado un brote de hantavirus serán trasladadas este domingo en un avión civil a la base aérea neerlandesa de Eindhoven, anunció el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.
Se trata de un grupo de ciudadanos neerlandeses y de otras nacionalidades, según informó la agencia de noticias local NOS.
Según medios belgas, dos ciudadanos belgas también se encuentran entre los repatriados por los Países Bajos. Estos serán posteriormente trasladados al Hospital Universitario de Amberes, en Bélgica, para someterse a exámenes médicos.
Expertos epidemiólogos de Salud Exterior valoran el operativo de desembarco del cucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife), que consideran que se está "gestionando con un nivel de precaución extremadamente alto" probablemente "influido por la presión mediática y política sobre la gestión del caso" y que podrían garantizarse la seguridad en un operativo de menor complejidad pero que se ha "complicado en exceso" ante "la dificultad de controlar la situación informativa".
La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este domingo que se ha enviado una ambulancia aérea de Noruega a Tenerife, donde ya ha fondeado el crucero Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus y pronto comenzará el desembarque de pasajeros.
"A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MS Hondius", ha dicho la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.
Protección Civil ha compartido varias imágenes de los ministros Grande-Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en el Puesto de Mando Avanzado. Asisten "al comienzo del operativo de desembarco de los pasajeros del MV Hondius".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el último vuelo previsto de la operación se espera para mañana. "Es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia", ha detallado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que la operación parte de la cooperación de 23 países y ha dado las gracias a todas las instituciones y a la OMS. "Todos los pasajeros siguen asintomáticos", ha contado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "todo el operativo está en marcha" y ha agradecido a "todas las autoridades" que están haciéndolo posible. "Les seguiremos informando, puntualmente, de todos los detalles que vayan surgiendo a lo largo de la mañana".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en redes sociales que los sanitarios ya están en el MV Hondius. "El MV Hondius ya se encuentra fondeado frente al puerto de Granadilla. Los equipos médicos de Sanidad Exterior ya han embarcado para realizar la evaluación epidemiológica de pasajeros y tripulación previa al desembarco", ha señalado.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.
A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.
"La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", asegura el secretario de Estado de Sanidad.
En el barco viajan 147 personas de 23 nacionalidades, de las que 143 son pasajeros y tripulantes, y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), según ha informado el Ministerio de Sanidad. 30 tripulantes del barco continuarán su viaje a Países Bajos.
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 06:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto.
Una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comenzará la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que acaba de fondear en el puerto de Granadilla de Tenerife para ser evacuado.