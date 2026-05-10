Última hora del brote de hantavirus, en directo: el fondeo del MV Hondius ha sido "un éxito" y los pasajeros siguen asintomáticos

Expertos valoran el operativo de desembarco, de "extrema precaución" por la "presión mediática y política"

Expertos epidemiólogos de Salud Exterior valoran el operativo de desembarco del cucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife), que consideran que se está "gestionando con un nivel de precaución extremadamente alto" probablemente "influido por la presión mediática y política sobre la gestión del caso" y que podrían garantizarse la seguridad en un operativo de menor complejidad pero que se ha "complicado en exceso" ante "la dificultad de controlar la situación informativa".

