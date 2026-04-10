Un estadounidense que vive en Madrid asegura que en España no se tienen charlas de ascensor: "Siempre reina el silencio"

Muchos extranjeros consideran que los españoles son personas muy cerradas socialmente. Incluso algunos se pueden llegar a ofender por ello, ya que están acostumbrados a otro tipo de interacciones.

La charla informal es un comportamiento muy normalizado entre la sociedad norteamericana. Mientras que en nuestro país esta normativa social tiene una connotación totalmente distinta.

El creador de contenido estadounidense, Madrid Man, profundiza respecto al tema por medio de uno de sus más recientes videos publicado en su canal de YouTube. “Si intentas entablar una charla trivial en España, ocurre algo muy extraño. Entras en un ascensor y nadie dice nada. Siempre reina el silencio. Haces fila y nadie charla sobre el tiempo. Te sientas al lado de alguien en un tren durante dos horas y es posible que nunca digas nada más que ‘hola’”, explica.

Las interacciones en España van más allá de lo superficial

En EEUU las charlas triviales funcionan prácticamente como un “lubricante social”, así lo define el influencer. Las personas hablan sobre una variedad de temas superficiales con la finalidad de ser amables, mas no porque genuinamente les importe el asunto que se está tratando.

Por su parte, en España las interacciones tienen otro propósito totalmente distinto. “No se trata de llenar el silencio, sino de conectar, cuando hay algo real por lo que conectar”, explica el youtuber.

Esto no quiere decir que no haya charlas informales en nuestra sociedad; sí las hay, pero se llevan a cabo en otros espacios y bajo un contexto más cercano. “Por ejemplo, en las tiendas locales, en la carnicería, en la panadería y en la tienda de tu barrio. Aquí está la diferencia: ya existe una relación con esas personas, no eres solo un cliente, eres un habitual”, detalla.

“Eso lo cambia todo, porque ahora la conversación es natural y real. En España, la amabilidad equivale a una conexión forjada con el tiempo. Una vez que existe esa conexión, los españoles se encuentran entre las personas más abiertas, cálidas y habladoras que jamás conocerás”, manifiesta.

Un cambio generacional

Diversos usuarios han comentado en la publicación del creador de contenido norteamericano, subrayando que con el pasar del tiempo las personas se han cerrado más a la oportunidad de inicar conversaciones informales.

“Como español, creo que las nuevas generaciones tienden a ser menos habladoras que las anteriores. He notado que casi no hacen llamadas, solo chatean por el móvil. Así que incluso las charlas informales en el ascensor son cada vez más escasas", apunta uno de ellos.

"Eso se está perdiendo. Desde que aparecieron los móviles, la gente ha cambiado mucho. Ahora saludas y te miran con cara rara”, señala otro.