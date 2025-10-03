Un testigo declara que Mazón era el que "mandaba" en el Cecopi el día de la dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "mandaba" en el Cecopi el día de la dana. Esta es la declaración que, este viernes, ha aportado uno de los testigos en la causa judicial que investiga la gestión del desastre que se cobró la vida de 229 personas y que se instruye en el juzgado de Catarroja. Así lo recoge El País en una información en la que recoge las claves de la revelación en este testimonio.

Se trata del técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos que ha declarado en calidad de testigo, A. Mira, quien ha afirmado ante la jueza que "el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mandaba en el Cecopi". Concretamente, ha explicado que Mazón se hizo cargo de la gestión de la crisis a su llegada al dispositivo, tras el conocido episodio del restaurante El Ventorro, en el que estuvo unas tres horas y media antes de desplazarse al operativo.

El testigo también se ha pronunciado sobre otra figura clave en este proceso penal, la de la exconsellera de Emergencias Salomé Prada, a la que Mira ha atribuido también un papel de peso en el marco del Cecopi. Sobre ella, quien está imputada en la causa, ha indicado que tuvo un papel activo en la gestión de la crisis.

La afirmación llega tras la carta de Vilaplana

El testigo ha respondido a las distintas preguntas que le formularon las partes implicadas a lo largo de cuatro horas. Con todo, cabe recordar que este es un proceso en el que el president Carlos Mazón no ha sido imputado -está aforado como mandatario autonómico-, pero en la que la jueza le ha recordado la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria.

Por otro lado, este testimonio también llega tras otra revelación clave, la que dio la periodista Maribel Vilaplana a través de una carta en la que se pronunció por primera vez sobre lo ocurrido en El Ventorro. En esa misiva indicó que "en un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.