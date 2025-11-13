Bruselas vuelve a la carga con Google: investigará si discrimina a algunos medios de comunicación en su buscador

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 10 de septiembre de 2025, en el discurso del Estado de la Unión, en el Europarlamento de Estrasburgo.

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Google. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha anunciado en un escrito que se han iniciado los procedimientos formales para evaluar si el gigante tecnológico ha infringido Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

En la nota, Bruselas ha asegurado que va a estudiar si "aplica condiciones justas, razonables y no discriminatorias de acceso a los sitios web de los editores en la Búsqueda de Google".

La Comisión Europea ha dado este paso tras obtener indicios de que "Google, sobre la base de su 'política de abuso de reputación del sitio', está degradando los sitios web de los medios de comunicación y otros editores y el contenido de los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenido de socios comerciales".

"La investigación de la Comisión se centra específicamente en la 'política de abuso de reputación del sitio' de Google y en la forma en que dicha política se aplica a los editores. Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima para que los editores moneticen sus sitios web y contenido", ha razonado Bruselas.

El Ejecutivo comunitario va a indagar si "si las degradaciones de Alphabet de los sitios web y el contenido de los editores en la Búsqueda de Google pueden afectar a la libertad de los editores para realizar negocios legítimos". También ha avisado de que los próximos pasos serán tratar de encontrar "pruebas de incumplimiento".

"Informará a Alphabet de sus conclusiones preliminares y explicará las medidas que considere adoptar o que Alphabet deba adoptar para abordar eficazmente las preocupaciones de la Comisión. La Comisión tratará de concluir su investigación en un plazo de doce meses a partir de la apertura del procedimiento", ha avanzado.

Si en la investigación se demuestra que hay una infracción, Bruselas puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios del gigante tecnológico. En el caso de ser reincidente, pueden crecer hasta el 20%.

Una investigación "errónea"

Google ha reaccionado en un escrito a la investigación anunciada y asegura que es "errónea" y "corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios europeos". "La política antispam de Google es fundamental para combatir las tácticas engañosas de pago por visibilidad que perjudican nuestros resultados", ha señalado.

"Hace varios años, los usuarios nos informaron claramente que veían resultados de búsqueda degradados y llenos de spam, debido a una creciente tendencia de 'SEO parásito", ha asegurado.

Desde la compañía que lidera Sundar Pichai aseguran que spam es "una página web fraudulenta de préstamos rápidos podría pagar a un sitio web respetable para que publique su contenido, incluyendo enlaces a sus ofertas".

"Consideramos esto spam, ya que tanto nuestros usuarios como nuestros sistemas creen estar interactuando con un sitio web de confianza, cuando en realidad se trata de un estafador. Esta práctica se presenta de muchas maneras, pero la esencia siempre es la misma: un esquema de pago por visibilidad diseñado para engañar a nuestros sistemas de clasificación y a nuestros usuarios", ha expuesto.

Google ha justificado que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea "ya está dificultando la utilidad de las búsquedas para las empresas y los usuarios europeos". Esta sorprendente nueva investigación corre el riesgo de beneficiar a los ciberdelincuentes y de degradar la calidad de los resultados de búsqueda. Los usuarios europeos merecen algo mejor", ha sentenciado.