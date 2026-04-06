Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los astronautas de Artemis II vivirán algo nunca visto: un eclipse solar desde la cara oculta de la Luna mientras baten el récord histórico de distancia humana
Tecnología
Tecnología

Los astronautas de Artemis II vivirán algo nunca visto: un eclipse solar desde la cara oculta de la Luna mientras baten el récord histórico de distancia humana

La misión entra en su momento clave: sobrevuelo lunar, pérdida de comunicación y un fenómeno astronómico que no puede verse desde la Tierra.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El comandante Reid Wiseman observa la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna.
El comandante Reid Wiseman observa la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna.EFE/ NASA

La misión Artemis II ya ha entrado en su fase más espectacular. A pocas horas de alcanzar la órbita lunar, los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion están a punto de vivir una experiencia inédita: presenciar un eclipse solar desde la cara oculta de la Luna, algo imposible de observar desde la Tierra.

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, afronta así uno de los momentos más simbólicos del viaje, justo cuando la misión alcanza su punto medio en un recorrido de diez días que, hasta ahora, se ha desarrollado sin incidentes.

Un eclipse que solo ellos podrán ver

El fenómeno tendrá lugar durante el sobrevuelo lunar previsto para este lunes 6 de abril. Desde su posición, los astronautas verán cómo el Sol desaparece detrás de la Luna, dejando al satélite prácticamente en penumbra.

Durante casi una hora, podrán observar la corona solar -la capa más externa del Sol- y buscar destellos provocados por impactos de meteoritos o partículas de polvo elevándose sobre la superficie lunar.

Para la NASA, se trata de algo más que un evento científico. Kelsey Young, responsable del área de ciencia de la misión, lo definió como "un momento poético" tanto para la tripulación como para toda la humanidad.

A punto de hacer historia

Pero el eclipse no será el único hito. Artemis II está a punto de superar el récord de distancia más lejana alcanzada por seres humanos, establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

Se espera que la nave supere los 406.000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra, entrando en la esfera de influencia lunar, donde la gravedad de la Luna comienza a imponerse sobre la terrestre.

"Esto es significativo", explicó el director de vuelo Rick Henfling, "porque marca un punto clave en la misión".

La cara oculta, como nunca antes

El sobrevuelo permitirá además observar una parte de la cara oculta de la Luna nunca vista directamente por el ser humano. Los astronautas podrán analizar hasta un 21% de esta zona, incluyendo regiones clave como la Cuenca Oriental.

Durante unas seis horas, la tripulación documentará cráteres, flujos de lava antiguos y formaciones geológicas que ayudarán a comprender mejor la historia del satélite y del sistema solar.

Eso sí, no todo será comunicación constante: durante unos 40 minutos, la nave perderá contacto con la Tierra, un momento crítico pero previsto dentro de la misión.

Ciencia, historia… y emoción

Aunque Artemis II no contempla un alunizaje, su impacto es enorme. No solo acerca a la humanidad de nuevo a la Luna más de medio siglo después, sino que lo hace con una nueva generación de astronautas y con objetivos científicos más ambiciosos.

"Los datos que obtengamos inspirarán a futuras generaciones", subrayan desde la NASA.

Pero más allá de la ciencia, hay algo difícil de medir: lo que supone ver un eclipse desde el otro lado de la Luna.

Algo que, hasta ahora, solo podía imaginarse.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Tecnología

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos