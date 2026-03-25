Adiós al buen tiempo en estas zonas, la Aemet avisa del regreso de las lluvias y la nieve antes de Semana Santa

No te acostumbres al buen tiempo. Aunque el sol ha aparecido en buena parte de la península y la borrasca Therese parece cada vez más cerca de abandonar Canarias, todavía quedan algunas sorpresas en el horizonte: la Aemet advierte de la llegada de lluvias y nieve en algunas zonas.

Lo primero que debes tener en cuenta para estos días es la bajada de temperaturas. La Aemet ya ha anunciado que el frío hará acto de presencia en buena parte de la península, con temperaturas que se consideran por debajo de lo habitual para la época.

Se debe a una masa de aire frío que va a entrar el jueves y que se hará notar en la península y baleares. Los termómetros pueden registrar entre 6 y 8 grados menos, sobre todo en zonas del norte peninsular, donde podrían estar por debajo de los 10ºC.

Sólo en puntos del sur, como Sevilla y Huelva las temperaturas serán algo más calurosas, ya que podrían superar los 22ºC.

Regresa la lluvia y la nieve

El fin de semana vuelven las precipitaciones e incluso la nieve en algunos puntos del país. No se tratará de algo generalizado, pues aún habrá dominio del anticiclón de las Azores, pero sí que debes estar alerta para no guardar el paraguas si vives en una de las zonas afectadas.

El viernes se producirán chubascos en el Pirineo y el Cantábrico, también en Baleares, aunque de forma débil. El sábado sí que se esperan lluvias de mayor persistencia en Cataluña, y podría haber tormentas en la costa. El domingo las precipitaciones se concentrarán en el Valle del Ebro, Pirineos y Cantábrico Oriental. En el resto del país el tiempo se espera soleado, y sin problemas, en principio, para las primeras procesiones de Semana Santa, el Domingo de Ramos.

Además, desde este miércoles puede haber nevadas en Pirineos y la Cordillera Cantábrica, a partir de los 800 metros. El fin de semana continuarán las nevadas, los acumulados pueden estar por encima de los 50 centímetros.

¿Y el tiempo en Semana Santa?

Aunque el inicio de la Semana Santa parece estable en la mayoría del país, todavía es pronto para saber qué ocurrirá en jornadas como el Jueves o el Viernes Santo, las más esperadas para muchos que comienzan sus vacaciones o que quieren disfrutar de los desfiles procesionales.

Habrá que esperar varios días para que se aclare la situación, eso sí, algunas previsiones ya indican buen tiempo. Otro detalle a tener en cuenta es que la Aemet ha pronosticado una primavera más cálida de lo normal.