La AEMET activa la alerta amarilla por peligro de nevadas en Madrid y la Comunidad toma cartas en el asunto
La AEMET activa la alerta amarilla por peligro de nevadas en Madrid y la Comunidad toma cartas en el asunto

La Comunidad de Madrid ha activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales.

Carretera de la sierra de Madrid, nevada, en una imagen de archivo.
Carretera de la sierra de Madrid, nevada, en una imagen de archivo.

La Comunidad de Madrid se prepara para posibles nevadas por la llegada de la borrasca Ingrid. Las fuertes lluvias, acompañadas de frío y nieve, que se dejarán sentir en varias zonas de España ha supuesto que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya lanzado diversos avisos amarillos. 

Concretamente, en la comunidad madrileña, la AEMET ha previsto que las precipitaciones en forma de nieve se podrían empezar a ver desde el mediodía de hoy -apuntaban a las 12:00 horas para el comienzo-, si bien permanecerán débiles durante esta primera mitad del día. 

La cota se situará a entre los 900 y los 1.000 metros durante la mañana, pero se espera que alcance hasta los 1.500 metros conforme avance la jornada. Por este motivo, la AEMET mantiene el aviso amarillo en la Sierra de Madrid, donde es posible que se acumulen espesores de hasta 10 centímetros en las próximas horas. 

Por su parte, de cara al fin de semana, el sábado se espera que la cota baje hasta los 600 metros en el sur de la comunidad, incluso llegando a los 400 metros de manera puntual en algunos puntos. Ya en la Sierra de Madrid puede nevar a cualquier cota. 

La comunidad, preparada por lo que puede llegar

Ante estas previsiones y con el fin de anticiparse a cualquier tipo de incidencia que la nieve pueda ocasionar, la Comunidad de Madrid ha activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales, tal y como ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 a través de sus redes sociales. 

Tal y como detallan en el tweet del 112 de la comunidad en relación a esta cuestión, la situación 0 del Plan de Incidencias Invernales se activa para predicciones meteorológicas desfavorables que, en caso de una situación evolución desfavorable, podrían provocar la declaración de niveles de gravedad superiores. 

Recomendaciones si se va a viajar

Asimismo, las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias para los conductores que vayan a realizar un viaje en las próximas horas y pasen por estas zonas con previsiones de nevadas pasan por: 

  • Seguir las actualizaciones de los pronósticos, los avisos de la AEMET y de la Dirección General de Tráfico (DGT). 
  • Además de llevar las cadenas del coche, contar con alguien que sepa colocarlas, en la medida de lo posible, así como vigilar la velocidad al volante, manteniendo la distancia de seguridad y evitando los giros bruscos. 
  • En caso de accidente, hay que señalizarlo, desconectar el motor del vehículo accidentado e intentar sacar a las personas heridas siempre y cuando la acción no suponga un riesgo. De no ser seguro, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencias. 
