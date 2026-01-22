Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La borrasca Ingrid amenaza con fuerza y la AEMET avisa de las nevadas, lluvia y frío que están por llegar
Los pronósticos indican que la cota de nieve podría bajar de los 500 metros en el noroeste peninsular durante las últimas horas del viernes. 

Una joven paseando un día de nieve.
Una joven paseando un día de nieve.Javi Lorbada

Superada la borrasca Harry, un nuevo frente, bautizado como borrasca Ingrid, llega a España. El frío invernal, marcado por una bajada considerable de las temperaturas, acompañado de vientos, lluvias y nieve en varios puntos de la península apunta a ser la tónica general en los próximos días, de acuerdo a los últimos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Por el momento, para este jueves, se espera que la borrasca Ingrid deje lluvias, fuertes rachas de viento y temporal marítimo, especialmente pronunciado en el norte y la costa gallega, por lo que se insta a maximizar las medidas de precaución. Las precipitaciones serán moderadas, si bien las mayores acumulaciones se podrían dar en las vertientes sur de la cordillera Cantábrica y del sistema Central Occidental, "así como en el entorno del Estrecho y en zonas de realce orográfico de Galicia", sostienen. 

Hoy 22 de enero, las nevadas se darán en áreas montañosas situadas a más de 1000-1200 metros, mientras que el viento soplará de componente oeste "con intervalos fuertes en amplias zonas". 

En una nota de prensa, la AEMET comunica que los frentes asociados a Ingrid se harán notar especialmente el viernes 23 y el sábado 24, "con la llegada de la fría posfrontal". El fenómeno vendrá acompañado de un empeoramiento de la mar durante esa primera mitad del viernes tanto en la vertiente atlántica gallega como en el Cantábrico. 

Lluvia y nieve para el viernes y sábado

La AEMET prevé que la cuota de nieve baje de los 500 metros en zonas del noroeste peninsular durante las últimas horas del viernes. Los pronósticos apuntan que las mayores acumulaciones se pueden dar en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta norte. 

El cuadrante noroeste puede ser el que sufra mayores acumulaciones. No se descartan espesores de 5 cm en 24 horas en cotas bajas de estas zonas. 

¿Cambiará algo el domingo? 

El domingo 25 de enero se espera que este temporal cambie ligeramente. El flujo de origen atlántico se irá debilitando y el temporal marítimo amainando. 

A lo largo de la jornada, la masa polar que dejará ese frío empiece a retirarse, la cota de nieve baje y las nevadas sean mucho menos significativas en las zonas donde están previstas mayores acumulaciones tanto el viernes como el sábado. El episodio muy invernal se espera que se dé por finalizado ya este día. 

