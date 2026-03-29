Afra Blanco dedica dos minutos al PP que no dejan de compartirse y no sentarán nada bien en Génova

La tertuliana y sindicalista Afra Blanco protagonizó uno de los momentos más comentados del programa La Sexta Xplica, con una intervención de casi dos minutos dirigida al Partido Popular (PP), sobre las "incoherencias" en torno a la postura del partido después de pedir deflactar el IRPF ante unas medidas anticrisis "insuficientes y ya caducadas".

"No me puedo creer de verdad el nivel de torpeza del Partido Popular (PP) y hasta que punto el Partido Popular es capaz de subestimar a las gentes. Pero que el argumento para no votar a favor es que no se ha incorporado la deflactación del IRPF. A ver que yo me entere, Noelia. Las comunidades autónomas en su marco de competencia sobre el IRPF, ¿podéis o no podéis deflactar el IRPF?", señaló la misma en el programa.

"¡Sí! Habéis hecho gala en el año 2024 de deflactar el IRPF. Entonces, ¿qué le vais a pedir al gobierno central? Si lo podéis hacer vosotros, ¡dejar de exigir y hacerlo! Si creéis en eso, ¡hacerlo! ¿Qué no lo hiciste en el año 2025? ¡Hacerlo! Uno. Dos. No me puedo creer que este Partido Popular venga a hablar de las rebajas fiscales", agregó la colaboradora, quien quiso hablar de la incoherencia de este discurso en torno a las medidas fiscales adoptadas por el PP en etapas anteriores.

"Un Partido Popular que cuando se las vio muy jodidas este país, se dedicó a subir el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones. Fue capaz hasta de instar y casi obligar a los municipios a subir el IVI. Subió el IVA, el IVA general y también el IVA de la luz. Y por subir hasta se llegó a inventar un impuesto. Un impuesto que le llamaron peaje, pero era un impuesto, un impuesto al sol. ¡Hasta subisteis el IRPF! Es que tiene narices el tema", afirmó la misma, quien insistió en que, si el partido considera necesaria la deflactación del IRPF, debería aplicarla en los territorios donde gobierna

"Es que la cuestión de todo esto es, vamos a ver, si el Partido Popular se presenta... Ya, pero es que los argumentos que presenta Noelia en esta mesa son estos. Hombre, habrá que recordar lo que es el Partido Popular y sobre todo que si reclaman la deflactación del IRPF, que lo hagan en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como lo han hecho en el año 2024. Efectivamente, si este consideráis que es un real decreto de derechas, como bien se ha dicho, no tiene ningún tipo de sentido que, primero, no salierais en el mismo momento a decir que lo ibais a apoyar", agregó.

"Y después, otra cosita más, en el marco de las competencias autonómicas que hay en materia del Partido Popular, muchas están esperando todavía sus gentes las medidas anticrisis. Porque quiero recordar que el gobierno de España tiene comunidades autónomas y tiene ayuntamientos y tiene capacidad para hacer también planes anticrisis", sentenció la misma en su intevención, ante la mirada de la ex miembro del Congreso de los Diputados de España por parte del Partido Popular, Noelia Núñez, quien reconoció en su momento que no contaba con el doble grado en Derecho que aparecía en su perfil del Congreso.

La intervención ha sido recogida por un usuario en redes sociales, concretamente en 'X' (antes conocido como Twitter), quien ha querido aplaudir las palabras de Blanco por dejar "en evidencia" al Partido Popular. "Brava no, bravisima", ha señalado el mismo.