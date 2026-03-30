Bad Gyal cuenta lo que Letizia le dijo a Felipe VI cuando les interrumpió una conversación: dice mucho de ella

Hace dos años el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, era testigo del primer encuentro entre la cantante Alba Farero i Solé, conocida mundialmente como Bad Gyal, y los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Los monarcas le entregaron el Premio Vanguardia 2023 de la categoría Talento Joven Internacional.

Aquella imagen impactó, y mucho, en las redes sociales, especialmente por el vestido que contrastaba con el vestuario formal de los monarcas y del resto de la gala. Los seguidores alucinaron y llegaron a hacer chistes sobre Leonor y Sofía y la envidia que tendrían de saber que sus padres han estado al lado de la "reina de España".

Casi tres años después, en una reciente entrevista en Shangay, la revista LGTBIQ+ en castellano, ha hablado sobre aquel encuentro y ha desvelado algún que otro detalle sobre los monarcas que ha despertado los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

"No era full monárquica"

La cantante ha reconocido en la citada entrevista que antes de conocer a Felipe VI y Letizia no era "full monárquica". Una vez les conoció en persona, le pareció un momento "muy guay", sobre todo porque con Letizia tuvo una conversación, alegando que era "entre dos mujeres muy diferentes".

"No había tanta diferencia entre esa conversación en un bar tomándome un cóctel en un hotel de lujo y de repente una señora se me acerca y me diga algo, o le digo yo algo a ella", ha reconocido.

Ha descrito la conversación como una con "contrastes", de "dos mujeres muy diferentes, pero que pueden ver cosas que admiran una de la otra". Ha reconocido que no sabe si Letizia vio algo "que admiraba en mí, pero sí a ella la vi como una mujer fuerte, muy inteligente, muy lista".

"Muy cercana"

La vio como una persona "muy cercana" y por ello hizo que se sintiera muy cómoda. Luego ha revelado lo que Letizia contestó a Felipe cuando se acercó para interrumpir y avisar de que el tiempo se acababa porque el acto estaba por comenzar: "El rey se le acercó como: venga, va, que tenemos que ir para dentro. Y ella: 'Espera, que estoy hablando con Alba'".

Esa frase la dejó completamente alucinada: "Fue muy maja y él también. Yo no era full monárquica, pero después de conocerles en persona fui como: esta gente es maja, me caen bien".