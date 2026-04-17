El cartel que cuelgan en un bar de Madrid sobre el pago en efectivo sirve un inmenso debate en bandeja

Un bar de Madrid ha colgado un cartel en la entrada de su local haciendo una advertencia sobre las consecuencias de que el cliente pague en efectivo o, en cambio, pague con tarjeta. Se lo ha encontrado el creador de contenido gastronómico de TikTok @Lopesitofoodie que ha ido a probar la comida, pero el cartel ha acaparado el centro de atención.

El cartel advertía claramente: "Si pagas en efectivo, ayudas al pequeño comercio de barrio". Sin embargo, justo debajo, añadía: "Si pagas con tarjeta, haces más rico a los ricos". Ha dado pie a un debate de más de 170 comentarios con opiniones de todo tipo, tanto sarcásticas como reflexivas, pero sobre todo hay dos bandos claramente delimitados.

Por un lado, están los que critican que lo que busca el dueño del bar es "no declarar" parte del dinero que gana, mientras que otros tratan de explicar el que podría ser el supuesto motivo: "No es que defraude, es que en todos los locales [con datáfono] los bancos cobran X dinero mensualmente por el TPV, por lo que cada venta con tarjeta tiene un % minúsculo que se lo queda el banco, que por poco que sea es dinero que se 'pierde'".

"No estás enriqueciendo al banco"

El usuario @Benixkz trata de explicar que el pago con tarjeta evita una declaración de impuestos justa y veraz, lo que contribuye a que haya más recursos para "educación, sanidad" y otros servicios públicos. "Mientras tú trabajas y cotizas, otros cobran y pagan en negro. Si todos aportáramos, el sistema sería más justo para todos", ha defendido.

Ernesto Javier, usuario de TikTok, ha dado su punto de vista tras haber regentado un negocio: "Si pagas con tarjeta el banco asociado a ese TPV se lleva un dinero de cada transacción".

¿Un bar puede negarse a cobrar con tarjeta?

El cartel de este bar no es una prohibición de pagar con tarjeta, sino más bien un indicador. El artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificado por el Real Decreto-ley 24/2021, se considera como infracción "la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria".

Por otro lado, en España no existe una obligación legal general para que un bar o un restaurante acepte pago con tarjeta, tanto de crédito como de débito. El establecimiento debe informar previamente y de forma visible, ya sea en un cartel o en la propia carta, que no acepta tarjeta o condición asociada como el importe mínimo.