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Félix Bolaños va al concierto de Bad Bunny y lo que dice es imposible de imaginar
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Félix Bolaños va al concierto de Bad Bunny y lo que dice es imposible de imaginar 

De estar con el papa León XIV a tirar más fotos en el Metropolitano. 

Alfredo Pascual
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El ministro Félix Bolaños.
El ministro Félix Bolaños.Getty Images

Fin de semana intenso el que ha vivido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La histórica visita del papa León XIV está marcando unos días irrepetibles dejando escenas para la posteridad, pero ni mucho menos está siendo el único evento importante en la capital, ya que Bad Bunny ha seguido con su inagotable lista de conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Bolaños ha sorprendido a todo el mundo con varias fotos colgadas en una publicación en su perfil de Instagram disfrutando del sexto concierto de Bad Bunny. En las imágenes aparece relajado, en el estadio madrileño, disfrutando del concierto del reggaetonero puertorriqueño, con una vestimenta mucho más informal de la que acostumbra a llevar por su puesto de trabajo. 

Además, también ha colgado varias instantáneas del concierto. Eso sí, como ha reconocido, las letras no se las terminaba de conocer. "Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras", ha escrito Bolaños. 

Su publicación ha superado los 10.000 me gusta en las pocas horas que lleva en la red y también ha recibido multitud de comentarios. 

Un concierto real

A esa misma cita también acudieron la princesa Leonor y la infanta Sofía, tal y como ha informado en exclusiva el periodista Javi de Hoyos en sus redes sociales. Las hijas de los Reyes asistieron junto a unas amigas a uno de los palcos del estadio desde donde, en un primer momento, trataron de pasar desapercibidas, aunque al final, como ha revelado el comunicador, prefirieron disfrutar del concierto.

Sin embargo, ninguno de ellos se dejó ver en la controvertida Casita -como era de esperar-, pero ahí sí que estuvieron rostros como Carmen Machi, Paco León o Canco Rodríguez, quienes se han reunido este año para la película homenaje a la serie dirigida por León, Aída y vuelta.

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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