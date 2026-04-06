Fernando Tejero cuenta por qué X le vino "grande": ojo al mensaje que puso en su perfil

El actor cordobés Fernando Tejero visita este domingo 12 de abril Lo de Évole, donde charla con el periodista catalán sobre su trayectoria personal y profesional, además de hacer un repaso a temas de actualidad.

En un avance del programa de menos de dos minutos, Fernando Tejero le cuenta a Jordi Évole por qué no tiene Twitter -ahora X- pese a ser una de las redes sociales que más usuarios registrados tiene en el mundo.

"Yo no tengo Twitter porque me vino grande", le confiesa al presentador de laSexta, que a su vez le pregunta "¿qué pusiste?". La respuesta del actor no puede ser más clara, a la par que sorprendente.

"Soy maricón y el que me falte el respeto, que me coma el rabo", cuenta con una sonrisa Fernando Tejero, que automáticamente recibe la aprobación de Jordi Évole. "No está tan mal, eh", valora el periodista catalán.

"Yo no quería ser homosexual"

En el avance del programa también se muestran otras facetas del actor, entre ellas, la de actor de personajes que, en palabras de Jordi Évole, "caen muy bien". Según Fernando Tejero, esto es "porque son siempre perdedores".

Acerca del éxito, el actor cordobés afirma que "uno no está preparado para eso". "Ni me imaginaba el alcance mediático. Yo no podía salir a la calle", recuerda. "A mi familia les tuve que sentar y decirles 'sigo siendo yo'", confiesa el cordobés en Lo de Évole.

Al hilo de esto, Fernando Tejero también habla sobre el Goya a Mejor Actor Revelación que recibió por la película Días de fútbol, en 2004. Preguntado por aquel día, el actor dice que se acuerda "a medias".

"Iba de lexatines hasta el culo", dice entre risas. Sobre su infancia, recuerda que tiene la voz graba "de forzarla" porque "no quería ser homosexual". "Igual ese fue el primer papel de tu vida", apunta Jordi Évole, con el que concuerda plenamente el actor: "Sin duda".