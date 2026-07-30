Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Drizzle, el superyate de 300 millones de euros propiedad del dueño de Zara en la Costa Esmeralda: desde una piscina privada hasta suites, todos los lujos a bordo
Sociedad
Sociedad

Drizzle, el superyate de 300 millones de euros propiedad del dueño de Zara en la Costa Esmeralda: desde una piscina privada hasta suites, todos los lujos a bordo

Un superyate que ofrece el máximo confort durante largas travesías.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de un superyate de lujo y otra de Amancio Ortega
Amancio Ortega vuelve a lucir un superyate de lujo este verano.Getty Images

Hay embarcaciones que pasan desapercibidas y otras que convierten su llegada en todo un acontecimiento. Es el caso del Drizzle, el espectacular superyate de Amancio Ortega, fundador de Zara y principal accionista de Inditex, que estos días ha vuelto a dejarse ver en las aguas cristalinas de la Costa Esmeralda, en el norte de Cerdeña. Sus casi 92 metros de eslora y su imponente silueta lo han convertido en una de las grandes atracciones del verano.

Construido por el prestigioso astillero neerlandés Feadship y entregado en 2024, el Drizzle está considerado uno de los megayates privados más avanzados del mundo. Se trata de una embarcación valorada en torno a 300 millones de dólares, unos 275 millones de euros al cambio, aunque el precio nunca ha sido confirmado. Además de por su eslora, también destaca por sus 14,5 metros de manga y unas 3.000 toneladas de arqueo bruto.

Tal y como recoge Il Messaggero, su diseño exterior lleva la firma de Sinot Yacht Architecture, mientras que la ingeniería naval ha corrido a cargo de De Voogt Naval Architects, dos de los estudios más reconocidos del sector. El resultado es un superyate que combina líneas elegantes, tecnología de última generación y espacios concebidos para ofrecer el máximo confort durante largas travesías.

Tecnología y lujo, todo en uno

Se trata del primer yate híbrido-eléctrico certificado construido por Feadship, un sistema que permite reducir el consumo de combustible, las emisiones y el ruido durante la navegación. Gracias a esta innovación puede alcanzar una velocidad máxima de unos 16 nudos y recorrer alrededor de 5.500 millas náuticas a velocidad de crucero antes de repostar, lo que le permite afrontar largas travesías oceánicas con una mayor eficiencia.

Pero si hay algo que llama la atención es el nivel de exclusividad que ofrece a bordo. El superyate cuenta con una gran piscina privada integrada en la cubierta principal, un amplio club de playa en la popa con plataformas abatibles que se transforman en una terraza sobre el mar y varios espacios diseñados para garantizar la máxima privacidad de sus invitados. A ello se suman lujosas suites, amplios salones y acabados de primer nivel pensados para ofrecer el máximo confort.

El propietario de esta impresionante embarcación es el empresario gallego Amancio Ortega que, fiel a su habitual discreción, apenas realiza apariciones públicas, pero cada verano alguno de sus yates acapara la atención allí donde fondea. Este año ha sido el turno del Drizzle, que vuelve a demostrar que la Costa Esmeralda sigue siendo uno de los destinos favoritos de las grandes fortunas para disfrutar del Mediterráneo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Influencers y Celebrities

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos