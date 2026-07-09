Una arquitecta explica la solución 'low cost' que usa en su propia casa contra el calor: una sábana y unas gomas colgadas por fuera de la ventana

Como está ocurriendo en gran parte de Europa, Reino Unido es otro de los países que está experimentando un calor histórico durante las primeras semanas del verano. Por ese motivo, muchos británicos están pensando en cómo acondicionar sus casas a las altas temperaturas.

Un buen ejemplo lo tienen en una vivienda de Londres que es propiedad de Marion Baeli y Robert Prewett, una pareja de arquitectos. Según Baeli, para reducir la temperatura de una casa (sin aire acondicionado) "el secreto está en el sombreado (…) Si se sombrea el 50% de los acristalamientos, ya se nota una gran diferencia".

En declaraciones al medio de comunicación londinense The Standard, la arquitecta ha asegurado que "hay muchos trucos que se pueden aplicar. Las cortinas o persianas interiores funcionan, hasta cierto punto, pero no son suficientes durante una ola de calor; hay que bloquear por completo los rayos del sol".

Aunque los toldos y las contraventanas son opciones ideales, su coste es elevado para una ciudad como Londres en las que las semanas de mucho calor son bastante reducidas cada año. Por ello, Marion Baeli utiliza "cortinas" de tela exteriores, de bajo coste y semitemporales que cualquiera puede improvisar en su vivienda si el termómetro sube de manera inesperada.

En concreto, desde el mencionado medio detallan que se necesita un tejido transpirable (como puede ser una sábana) que deje pasar algo de aire y luz, unos ojales y unas cuerdas elásticas o gomas. De esa forma, esta solución 'low cost' puede utilizarse durante los momentos de calor intenso y guardarse el resto del año.

Por otro lado, la arquitecta recuerda que es fundamental aprovechar las horas en las que el calor deja de apretar (normalmente por las noches) para abrir de par en par las ventanas y así conseguir que el aire caliente salga de la vivienda y que la temperatura interior disminuya.