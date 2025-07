Julen Bollain ve lo que ha hecho Trump con los aranceles y no tarda en acordarse de estas palabras de Abascal

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles del 30% para todos los productos de la Unión Europea ha causado cientos de reacciones de todo tipo y una de ellas ha sido del economista Julen Bollain.

Pero no han sido palabras dirigidas directamente al mandatario estadounidense, sino que se ha acordado de unas palabras de Santiago Abascal durante un pleno en el que mencionaba al propio Trump y a la primera ministra italiana, Georgia Meloni.

Ha sido a través de su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), @JulenBollain, en un vídeo en el que el líder de Vox pronunciaba que "el Sr. Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien".

"Y (en España) tendremos aranceles por su culpa. Usted cae mal (Pedro Sánchez) y si no los tenemos, será a pesar de usted", remató Abascal antaño en el Congreso. Bollain, por lo tanto, ha recordado los aranceles en la Unión Europea. "¿Italia? También. Van de patriotas, pero son vasallos", ha rezado el economista.

El tuit ha acumulado casi 300.000 visitas y más de 5.000 'me gusta' en menos de 24 horas, con cientos de reacciones de usuarios: "Básicamente, porque la UE es un bloque y los aranceles no se pueden poner unos sí y otros no. Eso lo sabemos desde hace tiempo. Y también Abascal, pero les es más fácil negarlo para su propio provecho".